我是廣告 請繼續往下閱讀

▲超強颱白海豚逼近日本（圖/截自日本氣象廳）

日本氣象廳最新消息指出,今年第13號颱風「白海豚」是一場威力巨大的大型颱風,未來將持續向西移動,預計先進入小笠原近海,最快6日至8日逼近沖繩及南西諸島,強度不容小覷,呼籲當地居民務必提高警戒。根據日本氣象廳4日上午11時45分發布的消息,白海豚颱風目前正以每小時20公里的速度向西移動,位於父島東南偏南約210公里處。預計颱風將於4日以極強強度逼近小笠原群島,當地4日將遭遇強風,5日則會出現危險巨浪。之後,颱風預計於6日至8日左右,以強風強度逼近南西諸島。沖繩地區5日將出現巨浪,奄美海域則預計6日出現巨浪;而颱風逼近時,沖繩和奄美地區更可能在6日至9日左右遭遇強風侵襲。從最新風力預報來看,4日小笠原群島預計出現最大風速每秒30公尺、瞬間最大風速每秒45公尺的強風;5日小笠原群島風力略減至最大風速每秒23公尺(瞬間35公尺),沖繩群島則預計出現最大風速每秒20公尺(瞬間30公尺)。真正的威脅將在6日到來——沖繩群島屆時預計出現最大風速每秒40公尺、瞬間最大風速更可能飆至每秒60公尺的驚人強風;奄美群島也預計出現最大風速每秒24公尺(瞬間35公尺)的強風天氣。海浪方面同樣不容小覷。4日預估浪高部分,伊豆群島將出現6公尺湧浪,小笠原群島更高達11公尺;5日伊豆群島維持6公尺湧浪,小笠原群島9公尺,奄美群島與沖繩群島也分別出現6公尺與9公尺的湧浪;到了6日,奄美群島與沖繩群島的浪高更雙雙衝上10公尺,情勢相當嚴峻。降雨預報顯示,預計4日中午12時至5日中午12時期間,小笠原群島24小時累積降雨量估達120毫米。日本氣象廳提醒,4日至5日小笠原群島可能出現暴雨,實際降雨量仍須視颱風實際路徑及強度發展而定。日本氣象廳也針對各地祭出具體防災提醒。小笠原群島居民須密切注意伴隨湧浪出現的危險巨浪,警戒期將持續至5日;當地4日部分地區將出現強風,民眾恐有遭飛濺碎片或翻覆車輛擊傷之虞,呼籲儘量避免不必要外出,並採取遠離窗戶等防範措施。此外,當地山區也須留意山體滑坡風險,警戒同樣持續至5日。至於沖繩與奄美地區,日本氣象廳警告,當地5日至9日左右將出現伴隨巨浪與強風的惡劣天氣,呼籲務必保持高度警戒。尤其沖繩地區6日恐出現極強風力,甚至有可能導致房屋倒塌等級的災情,呼籲居民務必在風力增強前,及早轉移至堅固建築物內避難,並採取遠離室內窗戶等嚴格防風措施。沖繩與奄美地區同時也需留意並防範山崩、低窪地區淹水、河川水位暴漲以及暴潮等複合式災害風險。