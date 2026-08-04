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▲林宥嘉（如圖）分享，前陣子在網購頁面看到有名牌出「搶匪頭套」的單品，認為這種粗獷的風格和棒球場很搭。（圖／味全龍提供）

林宥嘉近期忙於「超級管家」巡迴演唱會，上週六（8/1）受邀於大巨蛋賽後演唱，他唱到歌曲〈鬼屋〉時，戴上全黑頭套現身，前衛造型讓眾人認不出，影片也在網路上瘋傳，粉絲們笑虧：「妝髮師臨時請假嗎」、「不可能這樣登場欸。」連林宥嘉的老婆丁文琪都轉發相關片段，意外掀起討論。林宥嘉近日登上大巨蛋賽後演出，精心設計的內容與超強唱功獲得一片好評。不僅接連演唱〈自然醒〉、〈說謊〉、〈兜圈〉等代表作，當唱到〈鬼屋〉時，他竟然戴上全黑頭套，讓粉絲看了忍不住說：「我的偶像真的很前衛。」就連老婆丁文琪也坦言女兒問說：「爸爸要去哪裡？」她則開玩笑說：「搶銀行（？）」直呼完全不知道怎麼跟女兒解釋。許多人好奇為什麼他要這麼做？林宥嘉則分享：「這首歌因為主題的關係，所以每次現場演唱的時候，我都會把我的臉遮住，在這之前已經有三、四種遮臉的造型了。」前陣子他在網購頁面看到有名牌出「搶匪頭套」的單品，認為這種粗獷的風格和棒球場很搭，便決定朝這個方向設計當天造型。但由於在試穿的時候，發現如果真的像搶匪頭套那樣挖洞露出眼睛、嘴巴，看起來實在太搞笑，因此最後才做了這款全蒙面的設計，林宥嘉笑說：「服裝師還特別設計鼻尖，戴起來很像柯南裡面黑衣人的感覺，還滿喜歡的。」提及近況，林宥嘉向觀眾分享近期有舉辦一個「怪情歌學生歌唱大賽」，第一名可以獲得新台幣10萬元獎金，邀請學生們暑假無聊的話可以來參加，並說：「你可以亂唱！」不過林宥嘉隨即解釋，說亂唱當然是開玩笑的，其實是想鼓勵大家不要太緊張、不要有壓力參加這個活動，影片隨便PO上網就可以了，表示：「獎金就當成是過暑假的經費吧！」