義大利發生了一起荒謬的騙局。一名男子動手打造了一座「山寨版」的古羅馬圓形競技場，並對外宣稱這是世界上最古老、規模最大的露天競技場之一，藉此坑騙遊客10年之久，直到東窗事發，經過多年審理，近期這名男子被以違法建設、藝術品造假等罪名，判處2年4個月有期徒刑。
綜合《歐洲新聞網》等外媒報導，69歲的馬洛索（Franco Malosso）在義大利東北部維琴察（Vicenza）附近的阿庫尼亞諾（Arcugnano），建造了這座被他稱為「貝里科海上競技場」（Berico Maritime Amphitheatre）的假古蹟。
自導自演的歷史大戲
馬洛索聲稱，這座競技場是在2005年一場山崩後被意外「發現」的，建於公元前393年，是全球現存最古老、壯觀的古羅馬遺跡之一。為了讓騙局更加逼真，他還向參觀的遊客編造了許多荒誕的歷史故事，例如凱薩大帝（Julius Caesar）曾帶埃及豔后（Cleopatra）造訪此地，還胡扯莎士比亞筆下的「茱麗葉」亦曾在當地生活過。
當時，馬洛索把自己包裝成慈善家、企業家和樂團指揮，甚至成功騙過當地政府，讓這個造假的景點，一度被納入由歐盟（EU）資助的旅遊推廣導覽與手機APP，更添可信度，遊客參觀一次需支付高達40歐元（折合新台幣近1500元）的導覽費。
考古學家戳破謊言
這場騙局直到2016年才露出馬腳，當時這座遺跡已經引來越來越多懷疑，而後在義大利憲兵隊-文化遺產司令部的介入下，考古學家展開調查，赫然發現該建築根本沒有任何考古學上的依據。
專家指出，這處所謂的「古代遺跡」，使用了大量的現代建築材料，包括玻璃纖維、紙漿、水泥、石膏等等。衛星歷史空照圖也證實，馬洛索在建造前，先把山丘給剷平了，再無中生有，造出這座假古蹟，就連歷史學家也打臉他，點破凱薩生活的年代，足足比他宣稱的建築所屬年代早了400年。至於茱麗葉故事背景則在維羅納（Verona）、而非維琴察，更何況茱麗葉本身就是文學虛構人物。
面臨重判與巨額求償
經過法院多年審理，馬洛索因非法建設、偽造藝術品、未經授權擅自施工等罪名，被判處2年4個月有期徒刑，並處以3000歐元罰金。
阿庫尼亞諾市政府也提出民事訴訟，痛批馬洛索讓阿庫尼亞諾淪為「全義大利的笑柄」，索賠約56萬歐元，折合新台幣約2000萬。雖然造謠者已經入獄，但這座用水泥與現代材料搭建的「假競技場」仍然佇立在當地，未來是否要花錢拆除、恢復原貌，仍是當地政府頭痛的問題。
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自導自演的歷史大戲
馬洛索聲稱，這座競技場是在2005年一場山崩後被意外「發現」的，建於公元前393年，是全球現存最古老、壯觀的古羅馬遺跡之一。為了讓騙局更加逼真，他還向參觀的遊客編造了許多荒誕的歷史故事，例如凱薩大帝（Julius Caesar）曾帶埃及豔后（Cleopatra）造訪此地，還胡扯莎士比亞筆下的「茱麗葉」亦曾在當地生活過。
當時，馬洛索把自己包裝成慈善家、企業家和樂團指揮，甚至成功騙過當地政府，讓這個造假的景點，一度被納入由歐盟（EU）資助的旅遊推廣導覽與手機APP，更添可信度，遊客參觀一次需支付高達40歐元（折合新台幣近1500元）的導覽費。
考古學家戳破謊言
這場騙局直到2016年才露出馬腳，當時這座遺跡已經引來越來越多懷疑，而後在義大利憲兵隊-文化遺產司令部的介入下，考古學家展開調查，赫然發現該建築根本沒有任何考古學上的依據。
專家指出，這處所謂的「古代遺跡」，使用了大量的現代建築材料，包括玻璃纖維、紙漿、水泥、石膏等等。衛星歷史空照圖也證實，馬洛索在建造前，先把山丘給剷平了，再無中生有，造出這座假古蹟，就連歷史學家也打臉他，點破凱薩生活的年代，足足比他宣稱的建築所屬年代早了400年。至於茱麗葉故事背景則在維羅納（Verona）、而非維琴察，更何況茱麗葉本身就是文學虛構人物。
面臨重判與巨額求償
經過法院多年審理，馬洛索因非法建設、偽造藝術品、未經授權擅自施工等罪名，被判處2年4個月有期徒刑，並處以3000歐元罰金。
阿庫尼亞諾市政府也提出民事訴訟，痛批馬洛索讓阿庫尼亞諾淪為「全義大利的笑柄」，索賠約56萬歐元，折合新台幣約2000萬。雖然造謠者已經入獄，但這座用水泥與現代材料搭建的「假競技場」仍然佇立在當地，未來是否要花錢拆除、恢復原貌，仍是當地政府頭痛的問題。