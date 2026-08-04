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洛杉磯道奇隊透過交易從底特律老虎網羅了王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），大幅強化了先發輪值陣容。隨著這名頂級球星的加盟，加上未來傷兵的陸續歸隊，日籍投手佐佐木朗希在先發陣容中的定位恐將面臨變動。美國媒體《道奇國度》記者可羅瑪（Aaron Koroma）對此進行了深入分析。目前道奇隊的先發輪值陣容中，除了剛加盟的史庫柏之外，還包含山本由伸、希恩（Emmet Sheehan）、羅布雷斯基（Justin Wrobleski）、勞爾（Eric Lauer）以及佐佐木朗希等人。即便多名主力投手因傷缺陣，這套陣容依舊被譽為球界頂級的先發戰力。然而，目前因傷高掛免戰牌的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）以及大谷翔平未來都將陸續傷癒歸隊。一旦這三位球員回歸，屆時先發輪值勢必面臨巨大變動。根據分析，當全員健康回歸時，史庫柏與山本由伸篤定佔據先發席位，而史奈爾、葛拉斯諾和大谷翔平預計也將重返先發輪值。在這種情況下，若採用6人先發輪值，最後的空缺預計將由羅布雷斯基與佐佐木朗希兩人來競爭。而到了競爭更加白熱化的季後賽，道奇隊勢必會將先發輪值進一步縮編至僅剩4人，這也意味著佐佐木朗希若想要站穩季後賽先發，必須拿出更具說服力的表現。對於史庫柏的重磅加盟，記者可羅瑪給予了高度評價：「他將為道奇隊的先發輪值帶來明顯的戰力升級。無論是在他現有合約控制的剩餘期間內，他都絕對會對這支球隊帶來巨大的影響力。」隨著交易大限後的陣容底定，道奇豪華艦隊在衝刺階段的排兵布陣，將成為全聯盟關注的焦點。