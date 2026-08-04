美國一對兄弟日前在80多歲的祖母家中，意外翻出一批保存近30年、幾乎全新的初版寶可夢卡牌，這批被精心珍藏的藏品，經評估如今總價值恐高達25萬美元（約新台幣740萬），還有單卡市價高達上萬美元的噴火龍，宛如電影情節的尋寶經歷在網路上公開後，瞬間引發眾多玩家熱烈討論與關注。
原 PO 透過 Reddit 發文表示，祖母多年來一直向長大成人的孫子們提起，自己曾買了許多寶可夢卡牌，希望留給他們當作禮物。然而兄弟倆小時候主要玩的是遊戲王卡，對寶可夢沒什麼興趣，起初都將祖母的話當作玩笑，從未認真在家中尋找，直到80多歲的祖母一再堅持，他們才終於動手開始翻找。
兄弟翻箱倒櫃 電視櫃暗層藏滿30年卡牌
兄弟倆一開始只在閣樓找到一個裝著寶可夢玩具、電子圖鑑與未拆封模型的箱子，但祖母直言真正的卡牌收藏還沒找到，於是他們展開第二輪搜索，最終在電視櫃底部的暗層中，驚喜發現多個盒子與一本巨大的活頁收藏冊，裡面裝滿了卡牌，甚至還附有當年去網路上購買的收據。
原來疼愛孫子的祖母當年買卡牌時藏有一個溫馨的秘密，每次購買時都會買雙份，一份直接交給年幼的孫子們遊玩，另一份則偷偷藏起來，並在暗處保存長達數10年，希望等他們長大後再送給他們，這份祖母之愛，讓這些卡牌在多年後依然維持著如同全新未拆封般的完美狀態。
20美元買卡如今變「寶藏」！阿嬤藏3張亮面噴火龍
這批珍貴的收藏中，包含了數10包未拆封的補充包與主題牌組，甚至還完整保留著當年的塑膠封膜與定價標籤，最讓兄弟倆震驚的是，祖母精確的記憶完全無誤，裡面確實含有3張「亮面噴火龍卡」，其中最稀有的一張單卡市價高達上萬美元（新台幣30萬以上），其餘部分早期補充盒的拍賣價也相當驚人。
孫子將這段驚奇經歷分享至論壇後，笑稱沒想到「阿嬤家有寶藏」這句迷因竟會真實發生在自己身上，當年祖母僅花費約20美元購買的卡片，如今身價暴漲了萬倍，原 PO 也提到，兄弟倆仍在尋找祖母口中的鐵盒，雖然只找到一些老漫畫，但他們相信老房子裡仍可能藏有更多驚喜。
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兄弟倆一開始只在閣樓找到一個裝著寶可夢玩具、電子圖鑑與未拆封模型的箱子，但祖母直言真正的卡牌收藏還沒找到，於是他們展開第二輪搜索，最終在電視櫃底部的暗層中，驚喜發現多個盒子與一本巨大的活頁收藏冊，裡面裝滿了卡牌，甚至還附有當年去網路上購買的收據。
原來疼愛孫子的祖母當年買卡牌時藏有一個溫馨的秘密，每次購買時都會買雙份，一份直接交給年幼的孫子們遊玩，另一份則偷偷藏起來，並在暗處保存長達數10年，希望等他們長大後再送給他們，這份祖母之愛，讓這些卡牌在多年後依然維持著如同全新未拆封般的完美狀態。
這批珍貴的收藏中，包含了數10包未拆封的補充包與主題牌組，甚至還完整保留著當年的塑膠封膜與定價標籤，最讓兄弟倆震驚的是，祖母精確的記憶完全無誤，裡面確實含有3張「亮面噴火龍卡」，其中最稀有的一張單卡市價高達上萬美元（新台幣30萬以上），其餘部分早期補充盒的拍賣價也相當驚人。
孫子將這段驚奇經歷分享至論壇後，笑稱沒想到「阿嬤家有寶藏」這句迷因竟會真實發生在自己身上，當年祖母僅花費約20美元購買的卡片，如今身價暴漲了萬倍，原 PO 也提到，兄弟倆仍在尋找祖母口中的鐵盒，雖然只找到一些老漫畫，但他們相信老房子裡仍可能藏有更多驚喜。