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破除邦交不穩傳言 戴羅素：台灣是最堅定的發展夥伴

除見總統、外長 戴羅素也將參訪科技企業、綠能場域

非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）今（4）日出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」並發表專題演說。事實上，戴羅素昨飛抵桃園機場即表示，台灣一直是史瓦帝尼最堅定的發展夥伴，期待透過此次訪問深化雙邊戰略夥伴關係，擴大各領域合作。此番談話也破除先前台史邦交不穩的外界傳言。戴羅素昨抵台後表示，此行不僅彰顯史瓦帝尼與中華民國台灣歷久彌新的夥伴關係，也將進一步推動雙方在和平、發展、創新及包容性繁榮等共同優先領域的合作。他並代表恩史瓦帝三世國王，轉達對總統賴清德及台灣人民的問候與祝福。戴羅素指出，史瓦帝尼高度珍視與台灣長期且值得信賴的邦誼，「台灣一直是史瓦帝尼王國最堅定的發展夥伴」，雙方關係建立在相互尊重、共同價值及改善人民福祉的共同承諾上，歷經時間考驗仍持續深化。他表示，台灣多年來在醫療衛生、農業、教育、科技、基礎建設及私部門發展等領域提供重要協助，史瓦帝尼對這份長期合作深表感謝。戴羅素表示，訪台期間將出席凱達格蘭論壇，代表恩史瓦帝三世國王發表專題演說，分享史瓦帝尼對國際情勢、民主治理及永續發展的觀察，也將晉見賴清德，並與我國政府高層深入交換意見。戴羅素說，雙方將共同探討深化戰略夥伴關係的新契機，包括擴大雙邊貿易與投資、強化科技及創新合作、推動醫療與農業發展，以及促進技術轉移，實現永續且具包容性的經濟成長。針對戴羅素伉儷訪台，外交部則表示，除晉見賴總統，並接受林部長設宴款待，戴羅素訪台期間也將拜會台灣證券交易所、宏碁創辦人施振榮、志光能源七股漁電共生電廠、沙崙綠能科技示範場域及台灣包裝協會，了解台灣在金融經濟、產業創新、綠能永續及企業管理等領域的發展，進一步促進雙方產業交流與合作。戴羅素伉儷搭機昨晚7時許抵台，由外交部政務次長吳志中代表接機。此行是戴羅素接任總理後第二度訪台，訪團成員除總理夫人琵莉蕾外，還包括天然資源暨能源部長隆寇凱拉親王、經濟企劃暨發展部長吉納，以及勞工暨社會安全部長布特雷齊等內閣重要成員。