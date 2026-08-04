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▲7-11父親節咖啡優惠，精品美式、精品拿鐵半價。（圖／7-11提供）

▲7-11父親節咖啡優惠自8月2日至8月10日。（圖／業者提供）

▲uniopen會員消費指定商品（不含哈根達斯、菸、服務類、黃金&3C預購）滿額三重送。（圖／7-11提供）

▲7-11限定門市販售空運進口石斛蘭，售價188元。（圖／7-11提供）

7-11父親節咖啡優惠搶先登場！自8月5日起至8月9日，會員全店滿250元送20元優惠券，且滿額1111元多送整串衛生紙，門市還有一堆指定品項買2送2，包括濃萃美式、厚乳拿鐵、精品美式、精品拿鐵，《NOWNEWS》整理父親節7-11優惠一次收。◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾特大濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）每日凌晨0時重新補貨◾特大杯厚乳拿鐵買8送8，5折（原價85元、特價43元）◾大杯咖啡珍珠歐蕾買8送8，5折（原價75元、特價38元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送8，5折（原價60元、特價30元）◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）◾大杯濃萃拿鐵22杯888元，6.7折（原價60元、特價41元）◾CITY風味系列指定冰飲18杯888元，6.6折（原價75元、特價50元）◾黑糖珍珠撞奶27杯888元，5.5折（原價60元、特價33元）自8月5日至8月9日會員結帳金額滿250元送20元滿額優惠券。 (不含哈根達斯、菸、服務性商品、黃金、3C、行動隨時取、7-ELEVEN i預購及預購等)會員結帳單筆滿888元，OPENPOINT基本點數10倍送，每會員活動期間回饋上限200點。(本活動採事後給點）；滿1111元加碼再送UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙1串贈品兌換券，單筆交易限贈5張，贈品兌換券兌換期限至9月11日。並且購買統一指定商品加贈5%OPENPOINT點數。統一集團貼心備妥超過4萬朵空運進口石斛蘭，邀請您一起向全天下父親送上感謝，父親節快樂！7-11限定門市，每束售價188元。父親節鮮花選用由泰國進口的「銀河」品種石斛蘭，象徵剛毅與溫柔並存的父愛，被譽為「父親之花」，代表對爸爸堅定守護與無私奉獻的感念。今年的精緻花盒設計延續「Love Dad」主題，融合黑、紫、金高貴色調，展現內斂卻深沉的情感厚度，父愛如蘭，默默綻放，「Love Dad」點亮心中愛意，向天下偉大的父親致敬，送上最體面且溫暖的節日祝福。另有限量CupiCho精品巧克力禮盒加價購188元（原價249元）；推薦可使用foodomo外送平台遠端贈送空運進口石斛蘭，8月6日起至8月8日加碼推出用1點OPENPOINT即可享免運優惠。自8月6日起至8月8日，星巴克消費滿888元滿額即贈一朵「空運進口石斛蘭」1支；8月9日前門市單筆消費滿888元，於結帳前主動出示uniopen會員條碼，即可享有OPENPOINT點10倍送回饋。每會員最高回饋上限200點。