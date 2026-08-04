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▲天安門廣場監視器設置（圖/路透社/達志影像）

▲記者、台灣人全被建檔!中國神秘監控平台外洩（圖/路透社/達志影像）

中國將於9月15日起實施新版出入境管理規定，適用範圍涵蓋所有經中國口岸離境人士。分析指出，若涉及「國家安全」等理由，中國當局可不事先通知，逕自限制當事人出境，讓不少赴中經商、探親或工作的台灣人憂心風險升高。就在新規上路前夕，美媒更踢爆一個疑似中國警方使用的外籍人士監控平台，當中不僅收錄大量敏感個資，台灣人與外國記者更雙雙被列入追蹤名單，消息曝光後在台灣社群引發高度關注。根據《紐約時報》報導，網路安全研究員兼前駐中國記者霍弗（Mark Hofer）今年初意外發現一個名為「境外人員動態管控平台」的網站。平台原顯示追蹤逾700名與河北張家口有關的外籍人士，但他深入調查後赫然發現，資料庫實際收錄近1.2萬筆資料，內容包括逃犯、香港與台灣人士，以及超過300名外籍記者，其中甚至有人根本從未到過張家口。值得注意的是，這套系統特別將台灣與香港人士單獨分類建檔，來自美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等「五眼聯盟」國家的外籍人士，同樣被另外標示；留學生、外籍配偶，以及被中國當局認定為「重點人員」者，則被進一步列為重點監控對象。霍弗更在網站中意外發現「自己的檔案」，內容除了證件照，還包括護照號碼、曾在中國使用的手機號碼等個人資料。他指出，這些絕非公開資訊，研判該平台應是專為張家口市公安局所設計；他並在網站的用戶日誌中，發現張家口8個派出所及其他城市3個派出所的登入紀錄，顯示這極可能是一套正在實際運作中的公安監控系統。更令人不安的是，這套資料庫不僅收錄基本個資，還整合了人臉辨識、監視器畫面、交通、醫療、住宿、航班、火車座位、加油及消費紀錄等多元資訊，甚至能顯示個人在路口、商場、住宅區或宗教場所等地的活動軌跡，並進一步分析當事人的人際關係網絡，監控程度堪稱鉅細靡遺。系統同時記錄部分外籍人士因違反中國行政規定遭裁罰的紀錄，例如未依規定辦理住址變更、無證教學等案件，相關處分紀錄同樣被完整保存於系統之中。《紐約時報》根據中國公開招標及專利資料查證，該監控網站疑似與北京長源動力科技公司有關。該公司長期提供警方監控設備及系統，並曾於2023年申請與該平台介面幾乎相同的「外籍人員資訊介面」專利，不過該公司與張家口公安局目前均未對此做出任何回應。霍弗更透露，他發現該平台登入頁面當時竟「已預先填入帳號密碼」，這意味著任何意外找到這個網站的人，都可能直接存取平台內大量敏感個資，凸顯這套監控系統存在嚴重的資安漏洞。隨著中國新版出入境管理規定將於9月15日正式上路，加上這起監控平台曝光事件，讓不少常態往返兩岸的台灣人心生疑慮。由於新規允許中國當局在涉及「國家安全」等模糊理由下，不事先通知即限制當事人出境，外界憂心，若再搭配這類已滲透台灣人個資的監控系統，恐讓赴中台灣人士的人身與資訊安全風險進一步升高，呼籲有意赴陸者應提高警覺，審慎評估相關風險。