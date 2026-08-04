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安撫陳見賢勝過徐欣瑩？吳子嘉酸嗆：鄭麗文就是敗票女王

國民黨主席鄭麗文日前接受媒體專訪時提到，新竹縣副縣長陳見賢在初選中「受傷蠻重的」，相關「賭爛票」效應仍未完全化解，引發外界關注國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩選情。鄭麗文預計5日前往新竹縣主持行動中常會，展現對徐欣瑩的支持。不過，資深媒體人吳子嘉質疑，鄭麗文仍反覆提及初選傷痕，請問是在幫民進黨參選人鄭朝方嗎？吳子嘉昨（3日）晚在網路節目《董事長開講》中表示，全台灣現在都已進入大選節奏，各陣營討論的都是正式選戰，但鄭麗文非常奇怪，始終把焦點放在藍營新竹縣長初選。他認為，若初選真的造成嚴重裂痕，按照鄭麗文的邏輯，如今代表國民黨出戰的人就應該是陳見賢，很簡單的道理，「X的，你們現在講傷很重，一直要講這個事情幹什麼勒」？吳子嘉直言，距離選舉僅剩3個多月，黨主席的身分太重要了，但鄭麗文卻不斷強調「初選傷很重」，讓他氣炸痛批：「現在全台灣都在談大選，結果她還在談初選，請教是在幫鄭朝方嗎？」吳子嘉直言，此舉非但無法改善民調，反而還會往更壞的方向走，對徐欣瑩的選情沒有任何幫助。談到鄭麗文5日將前往新竹縣舉辦行動中常會，吳子嘉分析，她之所以如此關心新竹縣的初選後續，就是因為與陳見賢私交深厚。他認為，鄭麗文把安撫陳見賢的重要性，擺在協助徐欣瑩贏得縣長選舉之前，因此行動中常會真正的目的，更像是在安撫初選失利的一方。最後，吳子嘉更不留情面地批評：「她本來就是敗票女王嘛！」