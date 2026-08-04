我是廣告 請繼續往下閱讀

日本長崎縣發生一起典型的「戀愛詐騙」案件。一名50多歲女性透過Instagram認識一名自稱是「台灣人」的男子，雙方在LINE等通訊軟體長期聯繫後逐漸發展出感情。男子隨後以投資虛擬貨幣可輕鬆獲利為由，誘騙女子陸續投入約700萬日圓（約新台幣140萬元）購買加密貨幣，最終全數匯入指定錢包地址，直到對方再度要求匯款「解凍帳戶」時，家屬察覺有異，整起詐騙才曝光。綜合日本媒體報導，長崎縣警大浦警署3日表示，受害人為長崎市一名50多歲女性上班族。她於去年11月中旬在Instagram收到一名自稱「楊天宇」的男子私訊，對方聲稱自己是台灣人，之後兩人轉至LINE等通訊軟體持續聯絡。女子與對方頻繁聊天後逐漸產生好感，在獲取女子信任之後，男子便開始遊說投資虛擬貨幣，聲稱「把投資當副業，生活就會變得輕鬆」，還宣稱穩定幣USDT的投資報酬率可達10%至15%，藉此吸引女子投入資金。女子信以為真，依照對方指示下載加密貨幣交易App，並於去年12月至今年1月期間，分5次購買約700萬日圓的加密貨幣，再轉入男子指定的虛擬貨幣錢包地址。然而，男子之後又謊稱已向女子匯入3萬枚USDT，但因涉嫌洗錢導致帳戶遭凍結，要求她再匯入等值的加密貨幣，才能完成「解凍」並領回投資款項。女子因擔心資金無法取回，向親友商量此事，家屬察覺手法可疑，認為是典型的戀愛投資詐騙，隨即勸她報警，案件因此曝光。警方指出，這類詐騙通常透過社群平台建立感情，再以高獲利投資為誘餌，誘導受害人購買並轉移加密貨幣，近年在日本屢見不鮮。長崎縣警方也提醒，若是在社群媒體認識、從未見過面的對象主動談論戀愛，並進一步推薦投資、要求購買或匯出虛擬貨幣，幾乎都是詐騙手法，呼籲民眾務必提高警覺，並在匯款前先向家人或警方求證，以免受騙。