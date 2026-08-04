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洛杉磯道奇隊新同學史庫柏（Tarik Skubal）在美國時間3日（台灣時間4日）於客場芝加哥首次接受媒體訪問。這位剛從底特律老虎隊交易過來、連續兩屆榮獲賽揚獎的頂級左投，對於能與日籍球星大谷翔平成為隊友感到相當興奮。，直言希望能夠「近距離見證他的偉大」。史庫柏受訪時難掩喜悅地表示：「很期待能與這群隊友們一起並肩作戰。」當談到即將與大谷翔平並肩作戰時，他更是讚不絕口：「在大聯盟史上，從未有球員能達成他所成就的偉業。能有機會近距離見證他的偉大，真的讓我感到非常興奮與期待。」史庫柏的重磅加盟，不僅大幅強化了道奇的先發輪值，也連帶減輕了大谷翔平在投手丘上的復健壓力。知名體育媒體ESPN的球評庫爾吉安（Tim Kurkjian）在廣播節目《派屈克秀》（Dan Patrick Show）中點出這筆交易的另一層意義：「球隊現在非常需要大谷翔平在進攻端發揮強大火力，如果投球會對他的打擊造成任何阻礙，那我們根本不需要讓他投球，因為我們剛剛才交易來了美國聯盟最棒的投手。」儘管迎來強援，道奇隊近期的戰績與氣氛卻陷入低迷。在今日對戰芝加哥小熊隊的比賽中，道奇雖然靠著艾德曼（Tommy Edman）的3分砲先馳得點，但投手群狂丟10分，最終以5：10慘遭逆轉，苦吞全數遭對手逆轉的4連敗。擔任開路先發的大谷翔平本場繳出4打數2安打的成績。然而在2局上敲出安打後，他遭到小熊先發左投鮑伊（Matthew Boyd）牽制出局，中斷了球隊攻勢。加州廣播電台「AM570 LA Sports」主持人瓦賽（David Vassegh）在X（原Twitter）上發文直言：「大谷自明星賽以來的跑壘出局數，比過去兩年半在道奇隊所看到的還要多。」《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）也轉發該貼文補充，這已經是大谷自明星賽後的第4次跑壘出局。部分球迷也在網路上批評其跑壘過於大意。為了中止這波低迷的連敗陰霾，道奇隊將在明（5）日的系列賽第2戰中，推出剛入隊的史庫柏掛帥先發，期盼這位左投王牌能成功扮演「止敗救世主」的角色。