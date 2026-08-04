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通查網成效：不到兩年100萬通報、50萬則詐騙下架

▲中華電信的民眾端詐騙網站警示前後對照。（圖／數位發展部提供）

即時警示新機制：確認詐騙三大電信與合作廠商將示警

下降時間：Facebook廣告1～3小時、LINE帳號平均2小時

撈過界也要做 保護柵欄內的羊群

▲台灣大哥大的民眾端詐騙網站警示前後對照。（圖／數位發展部提供）

兩年通報超過2萬則 神隊友成功率99.9%

▲數位發展部部長林宜敬表示，致贈「神隊友」的球棒是用自己鹿谷老家因颱風倒下的樹木製作而成。（圖／記者李青縈攝）

網路詐騙通報查詢網再升級！數位發展部數位產業署攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、趨勢科技及走著瞧等夥伴，推出「詐騙網站即時警示機制」，只要通查網經確認是詐騙後，在行政處分、封鎖網域前，會先以「警示頁面」提醒民眾。數產署表示，要做行政處分因為涉及人民權利，程序謹慎，因此透過警示頁面縮短時間差，降低民眾接觸機會。數發部長林宜敬表示，「網路詐騙通報查詢網」運作機制，是由民眾與AI共同進行通報，系統會自動分案，再由當事人或主管機關進一步判別內容是否涉及詐騙，確認後再通知LINE、Facebook等平台進行下架。自從2024年9月30日上線以來，將近兩年時間，已累積接獲超過100萬則通報，並成功下架超過50萬則詐騙訊息，整體成效相當顯著。數產署平臺經濟組科長蘇凌平說，成立時每月僅約三千件通報，一年後已增加到1.7萬件；今年5月更達到3萬件，整體績效成長超過10倍。詐騙常見型態多涉及生活類，例如偽冒「賣貨便」及第三方支付服務等。林宜敬說，目前機制從民眾通報到實際下架之間仍存在時間差，而詐騙集團往往會利用這段空窗期。因此，本次推出即時示警，只要被判定為詐騙後，立即將結果傳送給三大電信公司，以及Gogolook、趨勢科技等合作單位，讓相關業者能即時發出警示，進一步攔阻詐騙。針對案件處理流程，林宜敬舉例，通報進入系統後，會先進行自動分案，如內容疑似仿冒財經專家謝金河，系統就會向謝金河本人或其辦公室確認。現在分案作業已大幅自動化，但仍會耗時待當事人回覆確認。至於下架速度，蘇凌平說，網路詐騙廣告平均約3.5小時可完成下架；而Facebook的廣告通常可在1至3小時內下架，但若屬一般使用者發布內容，因涉及社群守則審查，時間會較長；LINE涉及詐騙帳號的案件，平均約2小時可完成停權或下架。台灣大哥大股資訊長蔡祈岩說，以「不太恰當」的比喻形容：「我們是在保護羊群，外面都是野狼。只要有任何破口，野狼就會立刻闖進來。」他也讚許林宜敬推動通查網上線迅速，並且勇於承擔，即使有時看起來像是「撈過界」或「踩線」，也不要出現縫隙讓詐騙集團有機可乘。中華電信企客分公司副總經理梁冠雄指出，數發部提供的情資會導入防護機制，當民眾使用中華電信HiNet寬頻指定方案，點擊或輸入已被數發部確認為詐騙的詐騙網站時，系統即可於第一時間啟動防護。遠傳電信資安長朱建國說，即時警示聯防機制應用在遠傳電信「防駭心守護」，用戶訂閱與分享熱點即享有此服務。趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦指出，提供「AI防詐達人」APP訂閱用戶，主動提供詐騙網站示警功能。走著瞧董事長鄭勝丰則表示，過去公部門常因法規限制而較為保守，擔心資訊共享會被質疑有圖利特定廠商的問題，但數發部近年在打詐作相當有策略性，可以創造政府、民眾雙贏。本次活動林宜敬也表揚通報詐騙網站數量破萬的「神隊友」，並致贈用鹿谷老家因颱風倒下的樹木製作而成的球棒。一名神隊友為高捷員工，他分享自己在輪班的短暫空檔，要休息也睡不著，但滑手機卻會不斷看到詐騙訊息，覺得十分惱人，決定跟他們「拚了」，決定利用空檔通報，從「通查網」上線就開始使用，累積通報超過2萬則，成功下架率達99.9%。