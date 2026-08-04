由台鐵高雄機廠舊工廠改建的「高雄親子遊樂園區」，預計將成為全台最大室內兒童遊樂園！高雄市政府日前宣布，此兒童樂園預訂將於8月8日父親節當天盛大開幕。占地達1.5公頃的全新景點，將有攀岩場、泡泡彈跳床、戲水空間與感官遊戲等超過30項設施，且高雄市府強調，將「全面免費開放」，目前該場地正在最後施工作業，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先直擊現場，提醒目前還未正式開放，民眾盡量從外側觀看為佳。
🟡「台鐵高雄機廠舊工廠改建的高雄親子遊樂園區」在哪裡？
台鐵高雄機廠位於高雄苓雅、鳳山區交界，由二聖路、凱旋路、武昌路、武慶路圍起的一處區域，佔地1.5公頃。隨著機廠設施遷至屏東潮州，原址閒置多年，市府為了活化場域，特別採取「修舊如舊」方式，將閒置多年的貨車工廠華麗轉身。
🟡「台鐵高雄機廠舊工廠改建的高雄親子遊樂園區」何時開幕？
高雄市長陳其邁指出，台鐵機廠改造的兒童樂園即將完工，目前正進行最後階段工程與安全維護，即將於8月8日正式開幕。目前還在施工階段，《NOWNEWS今日新聞》記者於現場也看到不少民眾迫不及待想入內遊玩，但是目前還在最後施工階段，提醒民眾最好不要進入，僅能從外側先欣賞。
🟡「台鐵高雄機廠舊工廠改建的高雄親子遊樂園區」有哪些設施？營業時間？
📍「高雄親子遊樂園區」遊樂設施先看：
公園處長林燦銘說明，「高雄親子遊樂園區」室內設施廣達1.5公頃，內部設計打破傳統遊樂場的年齡限制，規畫多項適合不同年齡層的娛樂與互動區。從幼童、青少年、成人到長者皆可體驗，全區設施項目超過30項，特別引進全台首創的「雲朵彈跳床」；現場同時配置高空纜繩、網繩攀爬系統、抱石攀岩場、跑酷練習區，以及專為滑板與單車族設計的「Pump Track」破浪騎乘場。
📍「高雄親子遊樂園區」開幕慶活動：
歡慶「高雄親子遊樂園區」正式開幕，8月8日開幕當天將由高雄熊與YOYO家族香蕉哥哥率先為連續三週的週六、日（至8月23日）暑假限定活動揭開序幕。
同時更於園區戶外空間加碼推出高達6公尺的「城市滑水道」等氣墊水樂園、旋轉木馬、氣墊迷宮等多項遊樂設施，依不同年齡層讓孩子們安心戲水、遊玩體驗。園區周邊綠地也特別打造大型卡通明星拍照打卡區，由壽山動物園壽Q家族、麗莎和卡斯伯、PINGU、YOYOMAN及YAMY等人氣角色大型氣偶一同陪伴大小朋友同樂。
🟡「台鐵高雄機廠舊工廠改建的遊樂園區」營業時間：
開幕日：8月8日
營業時間：每日9:00~19:00
公休日：周一、周二為公休日，農曆除夕也公休
🟡「台鐵高雄機廠舊工廠改建的遊樂園區」如何去？
▪️自行騎車、開車：
出入把握一要點：武慶二路進入、武昌路離開
若是選擇自行開車前往，可由國道1號三多路交流道下，轉三多一路往鳳山方向，再右轉武慶二路，即會抵達「台鐵高雄機廠舊工廠」，可直接行駛入內，內設有汽車、機車停車場，要離開時再遵照地面指示從武昌路大門離開。
▪️搭捷運：
搭乘高雄捷運橘線，至「文化中心站 3 號出口」，再轉乘8月限定的接駁車。
▪️接駁車：
根據交通局宣布，8月限定接駁車營運時間為 09:00 至 19:00，每 20 分鐘一班，往返於捷運「文化中心站 3 號出口」與輕軌「凱旋武昌站」之間（末班車 19:00 自輕軌站發車）。
▪️搭輕軌：
高雄市府在凱旋武昌站及武昌路周邊增設專屬連通通道，搭高雄輕軌至「凱旋武昌站」下車，順著指引指標即可步行直達園區。
▪️搭公車：
搭乘100路公車 至「鐵路機廠」站 下車，備註：假日將加開100區間車（瑞豐站往返大遠百/捷運三多商圈站）
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台鐵高雄機廠位於高雄苓雅、鳳山區交界，由二聖路、凱旋路、武昌路、武慶路圍起的一處區域，佔地1.5公頃。隨著機廠設施遷至屏東潮州，原址閒置多年，市府為了活化場域，特別採取「修舊如舊」方式，將閒置多年的貨車工廠華麗轉身。
🟡「台鐵高雄機廠舊工廠改建的高雄親子遊樂園區」何時開幕？
高雄市長陳其邁指出，台鐵機廠改造的兒童樂園即將完工，目前正進行最後階段工程與安全維護，即將於8月8日正式開幕。目前還在施工階段，《NOWNEWS今日新聞》記者於現場也看到不少民眾迫不及待想入內遊玩，但是目前還在最後施工階段，提醒民眾最好不要進入，僅能從外側先欣賞。
📍「高雄親子遊樂園區」遊樂設施先看：
公園處長林燦銘說明，「高雄親子遊樂園區」室內設施廣達1.5公頃，內部設計打破傳統遊樂場的年齡限制，規畫多項適合不同年齡層的娛樂與互動區。從幼童、青少年、成人到長者皆可體驗，全區設施項目超過30項，特別引進全台首創的「雲朵彈跳床」；現場同時配置高空纜繩、網繩攀爬系統、抱石攀岩場、跑酷練習區，以及專為滑板與單車族設計的「Pump Track」破浪騎乘場。
歡慶「高雄親子遊樂園區」正式開幕，8月8日開幕當天將由高雄熊與YOYO家族香蕉哥哥率先為連續三週的週六、日（至8月23日）暑假限定活動揭開序幕。
同時更於園區戶外空間加碼推出高達6公尺的「城市滑水道」等氣墊水樂園、旋轉木馬、氣墊迷宮等多項遊樂設施，依不同年齡層讓孩子們安心戲水、遊玩體驗。園區周邊綠地也特別打造大型卡通明星拍照打卡區，由壽山動物園壽Q家族、麗莎和卡斯伯、PINGU、YOYOMAN及YAMY等人氣角色大型氣偶一同陪伴大小朋友同樂。
開幕日：8月8日
營業時間：每日9:00~19:00
公休日：周一、周二為公休日，農曆除夕也公休
▪️自行騎車、開車：
出入把握一要點：武慶二路進入、武昌路離開
若是選擇自行開車前往，可由國道1號三多路交流道下，轉三多一路往鳳山方向，再右轉武慶二路，即會抵達「台鐵高雄機廠舊工廠」，可直接行駛入內，內設有汽車、機車停車場，要離開時再遵照地面指示從武昌路大門離開。
▪️搭捷運：
搭乘高雄捷運橘線，至「文化中心站 3 號出口」，再轉乘8月限定的接駁車。
▪️接駁車：
根據交通局宣布，8月限定接駁車營運時間為 09:00 至 19:00，每 20 分鐘一班，往返於捷運「文化中心站 3 號出口」與輕軌「凱旋武昌站」之間（末班車 19:00 自輕軌站發車）。
▪️搭輕軌：
高雄市府在凱旋武昌站及武昌路周邊增設專屬連通通道，搭高雄輕軌至「凱旋武昌站」下車，順著指引指標即可步行直達園區。
▪️搭公車：
搭乘100路公車 至「鐵路機廠」站 下車，備註：假日將加開100區間車（瑞豐站往返大遠百/捷運三多商圈站）