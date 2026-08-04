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▲台鐵高雄機廠舊工廠位在高雄苓雅、鳳山區交界。（圖／高雄市都市發展局官網）

《NOWNEWS今日新聞》記者於現場也看到不少民眾迫不及待想入內遊玩，但是目前還在最後施工階段，提醒民眾最好不要進入，僅能從外側先欣賞

▲高雄親子遊樂園區目前搶工中，將於8月8日正式開幕。（圖／記者葉盛耀攝）

▲高雄親子遊樂園區由台鐵高雄機廠舊工廠改建，因此內還設有高鐵舊車廂。（圖／記者葉盛耀攝）

▲高雄親子遊樂園區還在最後搶工階段（圖／記者葉盛耀攝） ▲高雄親子遊樂園區內裝設施搶先看（圖／記者葉盛耀攝）

▲高雄親子遊樂園區內裝設施搶先看（圖／記者葉盛耀攝）

▲高雄親子遊樂園區現在內裝設施（圖／記者葉盛耀攝）

▲高雄親子遊樂園區內，也搶先曝光了之後高雄捷運黃線的車廂。（圖／記者葉盛耀攝）

▲YOYO家族將於8月在高雄親子遊樂園有見面活動。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄親子遊樂園區營業時間一覽（圖／記者葉盛耀攝）

出入把握一要點：武慶二路進入、武昌路離開

由台鐵高雄機廠舊工廠改建的「高雄親子遊樂園區」，預計將成為全台最大室內兒童遊樂園！高雄市政府日前宣布，此兒童樂園預訂。占地達1.5公頃的全新景點，將有攀岩場、泡泡彈跳床、戲水空間與感官遊戲等超過30項設施，目前該場地正在最後施工作業，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先直擊現場，提醒目前還未正式開放，民眾盡量從外側觀看為佳。🟡「。隨著機廠設施遷至屏東潮州，原址閒置多年，市府為了活化場域，特別採取「修舊如舊」方式，將閒置多年的貨車工廠華麗轉身。🟡「高雄市長陳其邁指出，台鐵機廠改造的兒童樂園即將完工，目前正進行最後階段工程與安全維護，即將於8月8日正式開幕。目前還在施工階段，🟡「公園處長林燦銘說明，「高雄親子遊樂園區」室內設施廣達1.5公頃，內部設計打破傳統遊樂場的年齡限制，；現場同時配置歡慶「高雄親子遊樂園區」正式開幕，8月8日開幕當天將由高雄熊與YOYO家族香蕉哥哥率先為連續三週的週六、日（至8月23日）暑假限定活動揭開序幕。同時更於園區戶外空間加碼推出高達6公尺的「城市滑水道」等氣墊水樂園、旋轉木馬、氣墊迷宮等多項遊樂設施，依不同年齡層讓孩子們安心戲水、遊玩體驗。園區周邊綠地也特別打造大型卡通明星拍照打卡區，由壽山動物園壽Q家族、麗莎和卡斯伯、PINGU、YOYOMAN及YAMY等人氣角色大型氣偶一同陪伴大小朋友同樂。🟡「開幕日：8月8日營業時間：每日9:00~19:00公休日：周一、周二為公休日，農曆除夕也公休🟡「▪️若是選擇自行開車前往，可由國道1號三多路交流道下，轉三多一路往鳳山方向，再右轉武慶二路，即會抵達「台鐵高雄機廠舊工廠」，可直接行駛入內，內設有汽車、機車停車場，要離開時再遵照地面指示從武昌路大門離開。搭乘高雄捷運橘線，至「文化中心站 3 號出口」，再轉乘8月限定的接駁車。▪️根據交通局宣布，8月限定接駁車營運時間為 09:00 至 19:00，每 20 分鐘一班，往返於捷運「文化中心站 3 號出口」與輕軌「凱旋武昌站」之間（末班車 19:00 自輕軌站發車）。▪️高雄市府在凱旋武昌站及武昌路周邊增設專屬連通通道，搭，順著指引指標即可步行直達園區。▪️搭乘100路公車 至「鐵路機廠」站 下車，備註：假日將加開100區間車（瑞豐站往返大遠百/捷運三多商圈站）