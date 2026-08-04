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前立委劉櫂豪上週宣布不參選台東縣長，據悉為前總統蔡英文出手協調，蔡英文今（4）日特別赴台東，同框民進黨台東縣長參選人陳瑩、劉櫂豪、前立委陳明文與立委莊瑞雄，並允諾接任陳瑩競總主委。蔡英文致詞時坦言，這不是自己熟悉的工作，但也希望能對此次選舉有幫助，集結更多團結的力量，也特別感謝劉櫂豪主動促成這次合作，並願意擔任陳瑩競總總幹事，強調台東需要更多的合作而不是分歧，未來會提出更好的政策，讓我們台東有更好的未來。蔡英文今日特別赴台東與陳瑩、劉櫂豪同框，象徵泛綠大團結，其致詞時表示，為什麼自己會擔任主委，這是不是自己熟悉的工作，但是也希望對台東這次選舉可以有所幫助，能夠集結更多團結的力量，讓台東未來可以更好，大家一起來努力。蔡英文也特別感謝劉櫂豪，此次主動促成這次合作，也展現出很大的誠意和格局。相信大家非常熟悉劉櫂豪，是長期在台東鍥而不捨耕耘，對台東的感情跟付出，大家都非常清楚，也知道他這一次做出不參選的決定，且願意來擔任陳瑩競選總部總幹事，是經過長期的思考。蔡英文強調，這次非常贊許劉櫂豪，這次展現了很大的耐心和善意，政治是有競爭的，但是更重要的是，能不能為了地方，大家可以團結起來，找到共同努力的方向。相信台東需要的不是更多的分歧，而是更多的合作。接下來會跟陳瑩、劉櫂豪以及所有關心台東的朋友一起努力。提出好的政策，團結更多的力量，讓台東有更好的未來。