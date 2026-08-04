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曾在漫威電影《蜘蛛人：無家日》（Spider-Man: No Way Home）飾演奈德（Ned Leeds）祖母「Lola」的菲裔美籍演員瑪莉．里維拉（Mary Rivera）辭世，享壽82歲。她其實早在今年4月15日於美國夏威夷檀香山離世，但家屬直到近日才透過訃聞對外公布死訊，因此消息相隔近4個月才曝光，引發不少漫威影迷不捨。瑪莉．里維拉1943年出生於菲律賓怡朗市（Iloilo），後來移民美國夏威夷。她並非職業演員，而是一名退休宣教士，在女兒鼓勵下參加《蜘蛛人：無家日》選角，成功飾演奈德的菲律賓祖母，這也是她人生唯一一部電影作品。她生前曾表示，能夠代表菲律賓族群登上好萊塢電影，是自己非常驕傲的一件事。雖然戲份不多，但瑪莉．里維拉在《蜘蛛人：無家日》中留下令人印象深刻的演出。當奈德意外打開多重宇宙傳送門，陶比麥奎爾與安德魯加菲爾德飾演的兩代蜘蛛人現身奈德家時，她就在現場見證這經典一幕，還用他加祿語請蜘蛛人幫忙清理蜘蛛絲，幽默互動成為影迷津津樂道的橋段。片中飾演奈德的菲律賓裔男星雅各布．貝塔隆（Jacob Batalon），在得知死訊後也留言感嘆「REST IN PARADISE LOLA（願您安息，奶奶）」，向這位合作過的長輩致上最後敬意。據外媒報導，瑪莉．里維拉今年4月因中風送醫，醫師評估即使甦醒預後也不理想，家屬最終忍痛移除維生系統，她於4月15日在檀香山辭世，享壽82歲。她身後留下丈夫、4名子女、11名孫子女及4名曾孫，家人已於6月舉辦追思儀式，但直到近日才正式公開死訊。