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台股今（4）日上半場經歷上沖下洗，最深一度跌破43K關卡，來到42895點，但隨即走高，約10時最高一度來到43912點，不僅收復43K線，更要搶攻44K線，震盪近1000點。但後續漲幅再度收斂，再度出現翻黑，截至12時10分，台股跌217點、來到43168點，成交金額8238億元。權王台積電（2330）今日持續在平盤以下，開盤下跌35元，最低一度來到2315元；截至12時10分，台積電下跌60元，來到2310元，跌幅持續擴大。類股方面，玻璃、電子零組件、光電類股都有好表現。其中，台玻（1802）盤中上漲3.65元，漲幅達7.68%；大立光（3008）漲395元，漲停；欣興（3037）上漲5.66%。被動元件中的禾伸堂（3026）漲停、國巨*（2327）上漲約1%、華新科（2492）漲約7.31%。記憶體群股，如力積電（6770）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）漲停，南亞科（2408）漲8.32%。漲幅排行以川寶（1950）、泰股（3339）、台勝科（3532）、磐亞（4707）、竹陞科技（6739）漲停鎖死。跌幅排行則有竣邦-KY（4442）、鼎固-KY（2923）、泰偉（3064）、尚茂（8291）、力山（1515）跌停。