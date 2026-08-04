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1／1起新增5大服務項目：愛心計程車每趟90點、醫療補助每月100點

點數不累積 社會局：敬老卡目的是鼓勵長輩每月外出

桃園市政府今（4）日宣布，敬老愛心卡推出全新升級方案，本次升級最大亮點為每月開放200點折抵農會消費，以及100點折抵醫療補助，同時將愛心計程車補助提升至每趟90點，並新增銀髮肌力課程及預立醫療照護諮商等多項服務。市府強調，敬老愛心卡將升級為兼顧「健康促進、在地生活及社會參與」的全方位福利卡，陪伴長者走出家門、維持健康活力。市長張善政表示，敬老愛心卡的基本精神在於「以福利引導長者行為」，設計政策時必須兼具「引導」與「福利」兩大層面，核心目標是鼓勵長輩定期外出活動、維繫身體肌力與健康管理。張善政進一步指出，桃園市在「純福利」層面已高居全國之冠，每年發放三節敬老禮金及重陽禮金，每人每年高達1萬元，是全國最高，提供長輩自由支配的生活補助；而敬老愛心卡則扮演「引導式福利」的角色，兩者定位清晰、區隔明確，交相搭配建構最完整的高齡福利支持體系。桃園市政府社會局則提到，此次新增5大服務項目，包括愛心計程車每趟補助從36點、72點提高至90點、預立醫療照護諮商每人一次補助500點、銀髮肌力課程每堂補助200點、農會消費每月補助200點，以及醫療補助每月100點，提供長者更多元、更貼近日常生活需求的服務選擇。針對各項擴大服務內容，在銀髮肌力課程方面，長輩可至市府所轄各運動中心（館）及體育園區，即現行有使用敬老愛心卡補助的據點。規劃每人每月可參加4堂銀髮族肌力課程（每周1次），每堂補助金額新臺幣200元。若課程費用超過補助上限，超過部分自行負擔。在農會消費部分，除酒類（不含料理米酒）、菸品及農業生產資材外皆可使用，農會所販售的民生用品皆在補助範圍內，並將持續輔導農會提供更多符合長者需求商品。在醫療補助方面，可適用於門診掛號費、急診掛號費、住院部分負擔、健保未給付的自費醫療項目、牙科、洗牙、假牙或植牙費用、健檢費用、自費疫苗費用。社會局指出，本次政策升級聚焦兩大方向。首先，希望透過醫療補助、預立醫療照護諮商及銀髮肌力課程等措施，鼓勵長者建立健康管理觀念、維持肌力與身體功能，落實健康促進與預防延緩失能；其次，將農會納入使用範圍，鼓勵長輩採買在地優質農產品，同時促使農會引進適合長者的健康食品，讓福利政策與地方產業相互結合，創造長者、農民及地方經濟共好的效益。社會局也特別說明，敬老愛心卡目的是鼓勵長輩每月外出，因此不會採取點數累積制度，以促進長輩活用敬老愛心點數。