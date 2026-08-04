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▲全國最大半室內「高雄親子遊樂園區」8月8日正式開幕，30項設施全面免費。（圖／高市府觀光局提供）

▲連續3週yoyo家族見面會。（圖／高市府觀光局提供）

▲活動期間交通資訊。（圖／高市府觀光局提供）

高雄市政府活化台鐵高雄機廠舊有場域，打造「全台最大半室內」、全面免費開放的親子遊憩場域「高雄親子遊樂園區」 ，園區將於8月8日父親節正式開幕，不僅特別邀請高雄熊與YOYO家族香蕉哥哥擔任觀光大使，自8月8日起至8月23日連續三個週末，更加碼推出戶外氣墊水樂園、YOYO明星見面會、卡通明星互動、親子舞台演出及特色市集等暑假限定活動。高雄市長陳其邁表示，由台鐵高雄機廠轉型活化的「高雄親子遊樂園區」，不僅是佔地面積全國最大，也是高雄首座融合遊憩與教育功能的公立半室內親子遊樂空間。園區完整保留機廠挑高鋼構與鐵道工業建築特色，並導入體能探索、親子互動及教育體驗等多元功能，規劃天車網繩遊藝裝置、抱石攀岩、跑酷練習場、雲朵彈跳床及輪動坡道場等30多項免費遊樂設施，提供不受天候影響的遊憩空間，讓大小朋友在遊戲與互動中共享親子時光。觀光局長高閔琳表示，「高雄親子遊樂園區」8月8日開幕當天將由高雄熊與YOYO家族香蕉哥哥率先為連續三週的週六、日（至8月23日）暑假限定活動揭開序幕；同時更於園區戶外空間加碼推出高達6公尺的「城市滑水道」等氣墊水樂園、旋轉木馬、氣墊迷宮等多項遊樂設施。園區周邊綠地也特別打造大型卡通明星拍照打卡區，由壽山動物園壽Q家族、麗莎和卡斯伯、PINGU、YOYOMAN及YAMY等人氣角色大型氣偶一同陪伴大小朋友同樂。觀光局說明，為維持遊玩品質，戶外氣墊水樂園採分場次入場，每日共開放8個場次，每場45分鐘、250個名額。其中150個名額採現場排隊領券方式，上午4個場次於當日上午9時30分開始發放，下午4個場次則於下午1時30分開始發放，數量有限、發完為止；另每場次保留100個名額，開放透過高雄數位市民系統線上預約，每個帳號最多可預約4個名額，8月4日下午3時開放預約。觀光局提醒，活動期間歡迎民眾搭乘高雄輕軌至「凱旋武昌站」，下車步行1分鐘即可抵達園區，或利用100路公車可抵達武慶路「鐵路機廠」站。為因應開園期間大量人潮，交通局亦特別於8月假日加開免費接駁車，往返捷運橘線「文化中心站3號出口」及輕軌「凱旋武昌站」，營運時間為上午9時至晚間7時，每20分鐘一班。為營造安全便利的遊憩環境，「高雄親子遊樂園區」活動期間將視人潮及車流狀況適時實施交通疏導，請民眾多加利用「大眾運輸＋免費接駁車」前往。更多活動資訊請至「高雄旅遊網」官網、Facebook、Instagram及「高雄GO！」APP查詢。