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可信度有限？知情官員：習近平應不會謀害胡錦濤

網揪出截圖疑點重重！爆料者秦楓親口回應

中國社群平台近日瘋傳一張截圖，聲稱中共前總書記胡錦濤一家三口因「食物中毒」搶救無效身亡，由於截圖署名為鳳凰衛視高層秦楓，消息迅速在兩岸網路發酵，引發高度關注。不過，熟悉中國事務的我方官員研判，相關訊息造假成分極高，中共領導人習近平應不會去謀害胡錦濤，否則恐引起全中國公憤。網路流傳的截圖指出，胡錦濤與夫人「LYQ」（劉永清）、兒子「HHF」（胡海峰）晚餐後疑似食物中毒，3人經搶救仍於凌晨4點不治身亡。由於爆料者被指為官方背景濃厚的中國媒體人秦楓，加上秦楓過去曾以暗語透露前中共領導人江澤民死訊、最終獲得證實，因此這次爆料一度引起不少討論。資料顯示，秦楓出身中共「官三代」，家族多人曾任職中國外交系統，祖父秦力真曾任外交部領事司司長兼劉少奇秘書，外公楊琪良曾任外交部總務司司長，姑父則是前中國外交部長李肇星，早年也因與前國務院總理溫家寶關係密切，一路晉升至鳳凰衛視管理高層，外界也因此對她的消息來源格外關注。然而，針對這起傳聞，《自由時報》報導指出，我方熟悉中國情勢的官員依目前掌握資訊判斷，相關資料應屬偽造，若胡錦濤一家三口真的全都身亡，是十分嚴重的事情，屬於足以震撼中共政壇的重大政治事件，若習近平刻意隱瞞，不僅難以控制消息外流，更可能引爆全中國人的公憤，畢竟「死了就死了，不要用這種手段」，研判事件發生的真實性並不高。官員也進一步表示，習近平應該不會去謀害胡錦濤，不但政治風險極高，也可能衝擊自身政權穩定，儘管是港媒高層放出的消息，但據我方研判應屬造假，再加上目前除了網路流傳的截圖外，國際主流媒體並未有任何相關報導，不過也不能把話說死，後續仍將持續觀察相關發展。除了官方研判外，加拿大約克大學副教授沈榮欽也提出質疑，由於中共高層長期享有嚴格的特供飲食制度，全家同時因食物中毒身亡的機率微乎其微，若事件屬實，勢必在中共高層掀起重大政治風暴，不可能僅停留於社群媒體流傳。另一方面，不少中國網友也從截圖內容找出疑點，包括字體樣式過細、文末缺少微博系統常見的「全文」標示，以及發文時間位置與微博介面排版不符等，懷疑這張截圖是經過後製加工。更關鍵的是，秦楓本人也已向友人澄清，表示有人冒用自己的社群帳號散布假消息，正因自己具有一定影響力，造謠者才刻意利用她的名義提高可信度，並強調整起事件「當然是假的」，否認自己曾發布相關內容。