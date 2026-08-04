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前民進黨立委劉櫂豪日前宣布不參選台東縣長，據悉為前總統蔡英文出手協調造就台東泛綠大團結，蔡英文今（4）日赴台東特別與兩人同框，劉櫂豪致詞時表示，希望陳瑩能夠成為台東的下一棒、馬到成功，前總統蔡英文也接下了競總主委，自己會全力協助主委還有所有競總相關工作，大家一起努力，讓台東越來越好。劉櫂豪致詞時表示，希望陳瑩能夠成為台東的下一棒、馬到成功，自己也藉此機會，感謝大家過去很長的時間對他的關心與建議。劉櫂豪說，自從上週五宣布不參選縣長的決定後，有許多朋友給予鼓勵，對此他要特別感謝，有朋友也鼓勵他，世局雖然有多變化，但一定要結合志同道合的人，往共同的目標一起前進，因此要藉由此機會感謝每一位好朋友的關心。最後劉櫂豪也提到，蔡英文接任陳瑩競選總部主委，自己的部分也將全力協助主委還有競總相關工作，大家一起努力讓台東越來越好。