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▲陳冠樺透露〈單眼皮女生〉的經典歌詞「大錯特錯不要來」，其實是自己隨便寫下。（圖／翻攝自陳冠樺IG@hwahwa_chinadolls）

女團「中國娃娃China Dolls」由娃娃（陳冠樺）和貝兒（李小燕）於1999年在泰國組成，隔年憑著一首神曲〈單眼皮女生〉爆紅，成為當時華語流行音樂代表作之一。而她近日登上YouTube頻道《Her Talk》，分享出道以來的小趣事，竟透露〈單眼皮女生〉中的歌詞，竟是她在17、18歲時抱著反正沒人聽懂的心態隨便寫的，讓大家都超驚訝。而陳冠樺久違的近況，也讓老粉們掀起濃濃回憶殺。陳冠樺近日登上節目談到以中國娃娃活動時期的小趣事，其中她也提到了讓她們爆紅亞洲的近30年前發行的神曲〈單眼皮女生〉。她透露歌曲中的經典歌詞「大錯特錯不要來」，其實是在她17、18歲時隨便寫下。她表示歌曲錄到尾聲時，製作人因為常聽到她跟媽媽用中文對話，就問她要不要把中文寫進歌詞。雖然陳冠樺當時年紀很小、又沒寫過歌詞，但因為不喜歡拒絕人，所以心想反正製作人跟隊友貝兒都聽不懂中文就答應，沒想到這段竟成為這首歌的經典。陳冠樺也透露自己小時候沒學過舞蹈、唱歌，人生規畫完全沒跟演藝圈無關，只是喜歡模仿藝人唱歌跳舞。而在8歲隨家人移民到泰國時，自己高中畢業後的最大願望其實是可以回台念大學，不料卻意外踏上演藝圈後，還直接爆紅全亞洲。中國娃娃在1999年出道後，推出過多首經典歌曲，而在2006年，中國娃娃合約到期，娃娃選擇不續約，團體正式解散。雖然後來也曾有「中國娃娃第二代」，但知名度就沒有第一代高。2013年，娃娃和貝兒宣告重組，舉行線上見面會和發行單曲，2024年兩人還和網紅展榮、展瑞合作單曲〈Sister Sister〉、〈好熱〉，並登上小S主持的節目《小姐不熙娣》宣傳，暌違多年的回歸，在當時也吸引大批老粉的關注。