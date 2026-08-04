對此《NOWNEWS今日新聞》記者傳訊詢問賈永婕，她表示不知道，但仍不忘鼓勵大家多支持年輕優秀的音樂家。

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▲林恩俊自九歲起開始學習大提琴，目前為美國費城交響樂團（The Philadelphia Orchestra）團員。（圖／林恩俊IG@eugeneyoyoma）

台北101董事長賈永婕和德杰集團執行董事王兆杰婚後育有2女1子，大女兒「安安」不僅長相甜美，學業成績也十分亮眼，目前在美國賓夕法尼亞大學（UPenn）攻讀雙碩士，堪稱學霸。今（4）日安安遭爆熱戀中，男友是新生代大提琴家林恩俊，兩人才華、背景十分登對，安安從南加州大學（USC）畢業後，繼續在美國攻讀賓夕法尼亞大學（UPenn）攻讀雙碩士，不時會透過社群分享生活。除了兼顧課業，安安也遭《鏡週刊》爆料與新生代大提琴家林恩俊熱戀，兩人在社群上隔空放閃；近日安安與STUDIO A共同創辦人蔣雅淇的女兒關愛一起出遊，並PO出泳裝辣照，林恩俊不僅現身留言區，還附上「眼冒愛心」的貼圖符號。據悉，林恩俊自九歲起開始學習大提琴，目前為美國費城交響樂團（The Philadelphia Orchestra）團員。他還曾以客席團員身分與芝加哥交響樂團及匹茲堡交響樂團合作演出，並擔任過多個樂團的客席大提琴首席。此外，林恩俊還代表台灣參加 2022 年伊莉莎白皇后大提琴大賽，並於 2013 年獲得全國音樂比賽大提琴組第一名，更成為第 32、33 屆奇美藝術獎得主，年紀輕輕就才華洋溢。事實上，賈永婕過去曾分享，自認是個開明的媽媽，會放膽讓孩子獨立去闖，並認為距離是美感，不會限制孩子的交友與發展，與孩子的互動就像朋友，甚至常被開玩笑調侃。