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謝國樑：連2年和戴璟安交流市政 祝福他參選

2024年發起罷免基隆市長謝國樑的領銜人戴璟安，今（4）日宣布以無黨籍身分投入七堵區基隆市議員選舉！針對基隆市政，戴璟安今批評，罷免案結束近2年來，市府施政仍未改變，近期幼兒園不當對待事件的處理也讓家長感受到打壓與包庇，因此決定參選，為市民發聲、監督市政。對此，謝國樑則表示，戴璟安過去2年提出不少正面且具建設性的市政建議，市府也有採納，對其參與公共事務抱持祝福態度。戴璟安今宣布參選時表示，自己經過深思熟慮後決定投入選戰，這4年來基隆停滯許久，雖然2年前發動罷免未成功，但持續觀察市府作為後，認為謝國樑沒有做出改變，許多市民也覺得4年光陰遭到浪費。近期七堵幼兒園爆發不當對待幼童事件，市府一開始的處理方式更讓家長感到遭打壓、包庇，甚至有民意代表替市府護航，成為他決定參選的重要原因。針對過去戶籍位於暖暖區，此次卻選擇參選七堵，戴璟安回應，自己本來就經常往返暖暖與七堵，兩地都是他身為基隆人「心頭上的一塊肉」，只要有心服務，過去居住地並不影響參選。他也強調，發動罷免至今雖已近2年，但「為了基隆好」的初心從未改變，希望獲得認同理念的市民支持。面對戴璟安的批評，謝國樑表示，罷免案結束後，市府連續2年與戴璟安就市政議題交流，對方也曾參與分區市政座談，提出的多為正面、具建設性的建議，市府都會採納。如今戴璟安決定參選、投入地方公共事務，他基本上予以祝福。至於幼兒園事件，謝國樑強調，市府立場一向是從重處理，信義區幼兒園事件發生後，也已用最快速度展開調查，希望本周就能提出明確懲處方案，給家長一個交代與公道。七堵區應選4席議員，現任民進黨曾怡芳、無黨籍張耿輝、國民黨蔡旺璉及親民黨楊秀玉均將爭取連任，另有中小企業主陳安淇及戴璟安先後表態參選，選情逐漸升溫。