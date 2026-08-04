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中選會主委游盈隆今（4）日上午前往拜會民眾黨團，提出一個感謝、兩個提議，希望一案多投修法能夠暫緩，另因今年是大選年，中選會預算被砍了不少，期盼大選年請不要刪凍中選會太多預算。會後，民眾黨團總召陳清龍受訪說明，中選會要辦好公平、公正的選務，民眾黨當然會支持預算。游盈隆今拜會民眾黨團，游盈隆的兩個提議，他說，一個提議是希望一案多投修法能夠暫緩，第二今年是大選年，但中選會預算被砍了不少，期盼大選年不要刪凍中選會太多預算。是否可以不要刪除預算？陳清龍回應，剛在跟游盈隆討論過程中，第一、民眾黨還是期許中選會在年底2026九合一大選能辦好選務的工作。只要有助於辦好公平、公正的選務「當然預算也會予以支持。」陳清龍指出，至於游盈隆所建議可能中選會認為公投案數過多，游曾講過公投案「一個恰恰好、兩個有點多、三個受不了」等等，一直對公投數量有站在中選會的立場，他剛也代表黨團期許中選會，面對問題是解決問題的第一步，整個選務的精進、未來電子化等都是應該中選會要推動的方向。