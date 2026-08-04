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藝人鄭仲茵去年與許效舜搭檔主持東森超視行腳節目《神之路》，不過節目日前宣布推出新一季，由王宇婕接棒主持，鄭仲茵則未再參與，引發外界關注。如今有週刊爆料指出，鄭仲茵疑似是在消息曝光後，才得知自己未續任主持，而外界流傳「因接戲檔期無法配合」的說法，也與實際情況有所出入。《鏡週刊》報導指出，《神之路》開播未滿一年便更換主持陣容，由王宇婕接棒，鄭仲茵則退出節目。知情人士透露，鄭仲茵對於主持人異動事前並不知情，直到節目消息曝光後，才發現自己已不在新一季主持名單中，對此感到相當錯愕。報導也提到，製作單位對外表示，鄭仲茵因後續有戲劇工作，檔期無法配合錄製，因此調整主持陣容。不過爆料人士指出，鄭仲茵目前並沒有相關戲劇拍攝安排，因此認為「接戲」並非真正原因。除了檔期因素外，也有外界猜測此次換角是否與鄭仲茵健康有關。不過據報導，鄭仲茵目前身體狀況正常，生活及工作皆未受到影響。她過去曾在拍攝八點檔《美麗人生》期間，因拍攝強度過高一度昏倒送醫，但近期並未傳出健康異狀。對此東森方面回應：「《神之路》迎來新一季，規劃了全新的方向與內容。謝謝大家一直以來的陪伴，敬請期待新一季的精彩火花。」