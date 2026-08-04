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蔡正元態度鬼轉不認帳？李正皓：跟所有小草一樣孬

民進黨台北市議員候選人馬郁雯，過去曾披露民眾黨前主席柯文哲疑似收受威京集團主席沈慶京1500萬元，卻因此遭前國民黨立委蔡正元公開質疑，甚至在臉書及政論節目中以「陪睡換消息」等言論影射。馬郁雯事後提告，如今案件有了新進展，政治評論員李正皓表示，新北市政府已認定蔡正元涉及性騷擾，除了先前的業務侵占案之外，罪狀再添一條性騷犯。李正皓3日還原事發經過，蔡正元早在2024年9月10日便於臉書發文，提到「她經營檢調關係七年以上」、「經營的是什麼樣的關係」、「有沒有像丁允恭的陪睡關係」等內容，隨後又在政論節目《大新聞大爆掛》中進一步表示，「一定有金流」、「有沒有陪睡覺」、「7年耶，有沒有王8000的關係」等語，質疑若是關係沒有親密到一定程度，馬郁雯怎可能這麼容易拿到關鍵資料。不過，蔡正元接受警方調查時，態度卻180度大轉彎，全盤否認有影射馬郁雯的意圖。他主張，臉書貼文只是回應其他媒體人的提問，節目中的發言則是在討論檢調是否有洩密情形，以及究竟是哪位記者取得相關資料，並非針對馬郁雯，也與性騷擾無關；此外，蔡正元還強調，該政論節目標題不是被申訴人下的，作為來賓，他也無法看到標題。對於蔡正元的說法，李正皓直言根本是「敢做不敢當」，批評蔡正元面對警方偵訊時，將責任推給節目製作單位，形容其表現「跟所有小草一樣孬、一樣裝死、一樣推給電視台」，他更狠狠吐槽：「果然草是一種人格特質！」李正皓指出，新北市政府最終認定，蔡正元的言論已符合《性騷擾防治法》第2條第1項第1款規定，性騷擾事件成立，依法裁處新台幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰。他也強調，「這只是前菜」，接下來馬郁雯還將對蔡正元提起正式法律訴訟求償，並諷刺稱「聽說蔡正元坐牢很無聊，偶爾讓他出來開庭透透氣，讓大家看看性騷犯的近況。」