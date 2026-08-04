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洛杉磯道奇今（4）日以5：10不敵芝加哥小熊，苦吞本季第3次、也是並列最長的4連敗。大谷翔平擔任第一棒指定打擊，4打數敲出2支安打，將連續安打場次推進至7場，不過他2局上安打上壘後遭牽制出局，後半季已累積4次跑壘出局，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）不滿球隊表現，「輸球是自找的。」大谷在2局上兩出局後敲出右外野安打，面對小熊左投波伊德（Matthew Boyd）牽制時，最初被一壘審判定安全上壘，但經重播輔助判決後改判出局。道奇原本有機會讓下一棒延續攻勢，卻因跑壘失誤提前結束半局，未能縮小當時比分差距，也成為球隊整晚多次自行送出出局數的縮影。大谷後半季已先後在費城人戰嘗試將中外野安打跑成二壘安打、對大都會挑戰三壘，以及面對紅襪時從一壘提前起跑挑戰二壘，最終都遭到觸殺，加上本場牽制出局，他在明星賽後已有4次因積極跑壘或判斷失誤出局，與近期穩定敲安的打擊表現形成強烈反差。大谷先前因左膝發炎暫停投球調整，跑壘時也受到一定限制。他坦言，即使依照自己健康時的速度判斷可以安全上壘，實際衝刺速度若沒有完全提升，就可能從原本的安全變成直接出局；如何在比賽瞬間重新計算速度、距離與守備位置，是目前最難掌握的部分。若為了保護膝蓋而完全停止積極跑壘，將失去速度帶來的壓迫性；但如果仍依照過去全速狀態做判斷，又可能低估左膝對加速及滑壘的影響。現階段他不只需要避免傷勢惡化，也必須重新調整跑壘尺度，不能再單純依靠過去的身體感覺做出決定。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言，小熊並不是靠自己取得全部27個出局數，道奇反而主動「送給對手」好幾個出局。他指出，類似情況已經持續數週，球隊沒有迫使對方完整完成27個出局，等於主動降低對手守備壓力，這並不是道奇應有的乾淨比賽內容。除了大谷遭牽制，塔克（Kyle Tucker）也在嘗試多跑一個壘包時，被鈴木誠也（Seiya Suzuki）從外野傳球刺殺。道奇目前不只投手群連續失分，進攻端也多次因跑壘細節中斷攻勢。球隊接下來將由新加盟的史庫柏（Tarik Skubal）迎來道奇初登板，盼靠兩屆賽揚強投終止4連敗與近期混亂。