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⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月4日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 18 11-7-0 0.611 - 2 味全龍 19 11-8-0 0.579 0.5 3 台鋼雄鷹 18 10-8-0 0.556 1 4 統一獅 19 9-10-0 0.474 2.5 5 中信兄弟 18 7-11-0 0.389 4 5 富邦悍將 18 7-11-0 0.389 4

⚾2026年中職全年戰績表（截至8月4日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 79 50-29-0 0.633 - 2 富邦悍將 78 41-37-0 0.526 8.5 3 台鋼雄鷹 78 40-37-1 0.519 9 4 統一獅 78 38-39-1 0.494 11 5 樂天桃猿 78 35-41-2 0.461 13.5 6 中信兄弟 77 27-48-2 0.360 21

▲樂天桃猿今日交手台鋼雄鷹，洋砲威克首度遭遇魔鷹。（圖／樂天桃猿提供,2026.7.24）

▲中信兄弟德保拉今日先發交手富邦悍將，挑戰生涯第77勝。（圖／中信兄弟提供,206.5.23）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（4）日共2場比賽，台鋼雄鷹今日移師嘉義市球場交手樂天桃猿，洋砲魔鷹（Steven Moya）、威克（Adam Walker）首度正面交鋒，雙方先發投手分別派出黃子豪、威能帝（Pedro Fernandez）；目前一同排名墊底的中信兄弟、富邦悍將，今日由德保拉（Jose De Paula）交手阿部雄大。🟡嘉義市賽事、開賽時間1835雄鷹目前排名第3，今日推出土投黃子豪先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率4.15。黃子豪去年與兄弟交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率6.75。桃猿目前排名第1，今日由洋投威能帝掛帥，本季出賽11場，拿下6勝3敗，防禦率2.13。威能帝本季與雄鷹交手2場，拿下2勝，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡洲際賽事、開賽時間1835兄弟目前並列第5，今日推出洋投德保拉先發，本季出賽11場，拿下5勝4敗，防禦禦3.33。德保拉本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.09。悍將目前並列第5，今日由洋投阿部雄大掛帥，本季出賽9場，拿下3勝4敗，防禦率4.15。阿部本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.38。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍嘉義市球場（室外球場）氣溫：28度至30度降雨機率：20%📍洲際球場（室外球場）氣溫：29度至31度降雨機率：20%