中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（4）日共2場比賽，台鋼雄鷹今日移師嘉義市球場交手樂天桃猿，洋砲魔鷹（Steven Moya）、威克（Adam Walker）首度正面交鋒，雙方先發投手分別派出黃子豪、威能帝（Pedro Fernandez）；目前一同排名墊底的中信兄弟、富邦悍將，今日由德保拉（Jose De Paula）交手阿部雄大。《NOWnews》整理出8月4日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍嘉義市先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月4日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至8月4日賽前）：
A段班雄鷹對決桃猿 魔鷹、威克首度交鋒
🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第3，今日推出土投黃子豪先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率4.15。黃子豪去年與兄弟交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率6.75。
桃猿目前排名第1，今日由洋投威能帝掛帥，本季出賽11場，拿下6勝3敗，防禦率2.13。威能帝本季與雄鷹交手2場，拿下2勝，對戰防禦率0。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
墊底兄弟、悍將正面交手 德保拉對決阿部雄大
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟目前並列第5，今日推出洋投德保拉先發，本季出賽11場，拿下5勝4敗，防禦禦3.33。德保拉本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.09。
悍將目前並列第5，今日由洋投阿部雄大掛帥，本季出賽9場，拿下3勝4敗，防禦率4.15。阿部本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.38。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️8/4中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍嘉義市球場（室外球場）
氣溫：28度至30度
降雨機率：20%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍嘉義市先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月4日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|18
|11-7-0
|0.611
|-
|2
|味全龍
|19
|11-8-0
|0.579
|0.5
|3
|台鋼雄鷹
|18
|10-8-0
|0.556
|1
|4
|統一獅
|19
|9-10-0
|0.474
|2.5
|5
|中信兄弟
|18
|7-11-0
|0.389
|4
|5
|富邦悍將
|18
|7-11-0
|0.389
|4
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|79
|50-29-0
|0.633
|-
|2
|富邦悍將
|78
|41-37-0
|0.526
|8.5
|3
|台鋼雄鷹
|78
|40-37-1
|0.519
|9
|4
|統一獅
|78
|38-39-1
|0.494
|11
|5
|樂天桃猿
|78
|35-41-2
|0.461
|13.5
|6
|中信兄弟
|77
|27-48-2
|0.360
|21
🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第3，今日推出土投黃子豪先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率4.15。黃子豪去年與兄弟交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率6.75。
桃猿目前排名第1，今日由洋投威能帝掛帥，本季出賽11場，拿下6勝3敗，防禦率2.13。威能帝本季與雄鷹交手2場，拿下2勝，對戰防禦率0。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟目前並列第5，今日推出洋投德保拉先發，本季出賽11場，拿下5勝4敗，防禦禦3.33。德保拉本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.09。
悍將目前並列第5，今日由洋投阿部雄大掛帥，本季出賽9場，拿下3勝4敗，防禦率4.15。阿部本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.38。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍嘉義市球場（室外球場）
氣溫：28度至30度
降雨機率：20%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。