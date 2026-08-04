中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（4）日共2場比賽，台鋼雄鷹今日移師嘉義市球場交手樂天桃猿，洋砲魔鷹（Steven Moya）、威克（Adam Walker）首度正面交鋒，雙方先發投手分別派出黃子豪、威能帝（Pedro Fernandez）；目前一同排名墊底的中信兄弟、富邦悍將，今日由德保拉（Jose De Paula）交手阿部雄大。《NOWnews》整理出8月4日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表

📍中職全年戰績表

📍嘉義市先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月4日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 樂天桃猿 18 11-7-0 0.611 -
2 味全龍 19 11-8-0 0.579 0.5
3 台鋼雄鷹 18 10-8-0 0.556 1
4 統一獅 19 9-10-0 0.474 2.5
5 中信兄弟 18 7-11-0 0.389 4
5 富邦悍將 18 7-11-0 0.389 4
⚾2026年中職全年戰績表（截至8月4日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 79 50-29-0 0.633 -
2 富邦悍將 78 41-37-0 0.526 8.5
3 台鋼雄鷹 78 40-37-1 0.519 9
4 統一獅 78 38-39-1 0.494 11
5 樂天桃猿 78 35-41-2 0.461 13.5
6 中信兄弟 77 27-48-2 0.360 21
A段班雄鷹對決桃猿　魔鷹、威克首度交鋒

🟡嘉義市賽事、開賽時間1835

雄鷹目前排名第3，今日推出土投黃子豪先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率4.15。黃子豪去年與兄弟交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率6.75。

桃猿目前排名第1，今日由洋投威能帝掛帥，本季出賽11場，拿下6勝3敗，防禦率2.13。威能帝本季與雄鷹交手2場，拿下2勝，對戰防禦率0。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿今日交手台鋼雄鷹，洋砲威克首度遭遇魔鷹。（圖／樂天桃猿提供,2026.7.24）
▲樂天桃猿今日交手台鋼雄鷹，洋砲威克首度遭遇魔鷹。（圖／樂天桃猿提供,2026.7.24）
墊底兄弟、悍將正面交手　德保拉對決阿部雄大

🟡洲際賽事、開賽時間1835

兄弟目前並列第5，今日推出洋投德保拉先發，本季出賽11場，拿下5勝4敗，防禦禦3.33。德保拉本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.09。

悍將目前並列第5，今日由洋投阿部雄大掛帥，本季出賽9場，拿下3勝4敗，防禦率4.15。阿部本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.38。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網

有線電視：

MOD：緯來精采台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲中信兄弟德保拉今日先發交手富邦悍將，挑戰生涯第77勝。（圖／中信兄弟提供,206.5.23）
▲中信兄弟德保拉今日先發交手富邦悍將，挑戰生涯第77勝。（圖／中信兄弟提供,206.5.23）
❗️8/4中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍嘉義市球場（室外球場）

氣溫：28度至30度

降雨機率：20%

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：29度至31度

降雨機率：20%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...