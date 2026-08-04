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▲2026 年第 3 季中央社會住宅各地區申請資格、所得與不動產財產限制一覽表。（圖／國家住都中心提供）

▲2026 年第 3 季中央社會住宅 6 案「一般戶」各房型月租金（含管理費）對照表。（圖／國家住都中心提供）

▲2026 年第 3 季中央社會住宅 6 案「第一級優先戶（低收、中低收）」月租金對照表。（圖／國家住都中心提供）

▲2026 年第 3 季中央社會住宅申請管道、受理時間與應備證明文件總整理。（圖／國家住都中心提供）

租屋族與育兒家庭注意！國家住宅及都市更新中心今（4）日宣布，2026 年第 3 季中央社會住宅招租正式啟動，全台一口氣釋出 6 案共 1,500 戶！範圍涵蓋新北板橋、鶯歌、南投埔里、臺南南區及高雄仁武。其中最受矚目的新北板橋「玫瑰好室」，優先戶最低月租金只要 7,750 元即可入住全新電梯大樓！《NOWNEWS今日新聞》為您整理招租時程、申請資格、各地租金與應備文件懶人包。本季中央社宅主打「挺成家，支持生養」，除了照顧弱勢族群外，更大幅強化對青年與育兒家庭的居住支持：公告日期： 2026 年 8 月 4 日受理申請時間： 2026 年 8 月 14 日至 9 月 14 日（採 24 小時線上申請）公開抽籤時間： 2026 年 12 月 16 日預計入住時間： 最快 2027 年 3 月 1 日起辦理入住育兒專屬優惠： 保留至少 20%（共 300 戶）作為「婚育戶」。育有未成年子女家庭租期最長 6 年；若育有學齡前幼兒家庭，總租期最長可延長至 12 年，讓父母安心養育孩子成長。想要申請中央社宅，申請人需同時符合以下 4 大基本條件：1. 年齡限制： 年滿 18 歲之國民。2. 居住需求： 於社宅所在縣市設籍，或有就學、就業之居住需求。3. 住宅狀況： 申請人及家庭成員在指定區域內均無自有住宅。4. 所得與財產限制（依縣市標準不同）：本季釋出的 6 處社宅均包含套房/一房、二房及三房型，租金均已包含管理費，並依身分別分為「第一級（低收/中低收優先戶）」與「第二~三級（一般戶）」：亮點： 緊鄰江翠北側重劃區與新月橋，設有日照中心與店鋪。優先戶（第1級）： 1房(18-20坪) 7,750元起｜2房(27-28坪) 11,070元起｜3房(37坪) 14,720元一般戶（第2-3級）： 1房 13,020元起｜2房 18,450元起｜3房 24,490元起亮點： 鄰近大漢橋與華江橋，可快速串聯雙北，規劃有幼兒園與社福空間。優先戶（第1級）： 1房(18坪) 8,560元｜2房(27-34坪) 11,820元起｜3房(36坪) 15,350元一般戶（第2-3級）： 1房 13,630元起｜2房 19,840元起｜3房 25,740元起亮點： 騎車 3 分鐘接軌捷運三鶯線陶瓷老街站，具雙鐵路網優勢。優先戶（第1級）： 套房(14-16坪) 5,000元起｜2房(27-29坪) 8,260元起｜3房(37坪) 10,710元起一般戶（第2-3級）： 套房 8,170元起｜2房 13,230元起｜3房 17,040元起亮點： 南投縣首案完工社宅！位於埔里核心生活圈，設有托嬰中心。優先戶（第1級）： 套房(17坪) 5,110元起｜2房(30坪) 8,530元起｜3房(39坪) 10,920元起一般戶（第2-3級）： 套房 7,740元起｜2房 12,810元起｜3房 16,320元起亮點： 近安平產業園區與新興國宅商圈，生活機能極佳。優先戶（第1級）： 套房(15坪) 4,970元起｜2房(28-31坪) 8,860元起｜3房(35坪) 10,770元起一般戶（第2-3級）： 套房 7,820元起｜2房 13,820元起｜3房 16,780元起亮點： 緊鄰仁武產業園區與南科楠梓園區，科技人才首選。優先戶（第1級）： 套房(14-18坪) 4,660元起｜2房(26-28坪) 8,230元起｜3房(34-35坪) 10,570元起一般戶（第2-3級）： 套房 7,160元起｜2房 12,550元起｜3房 16,040元起中央社宅申請過程簡單快速，民眾可提前備齊文件以利申辦：： 採全面線上申請，可直接造訪 「安居好室入口網」 進行 24 小時線上投件。若不熟悉數位操作，亦可於工作日至台北民權辦公室、南投埔里鎮公所、台南新都安居或高雄崇實安居等「實體據點」由專人協助線上填報。戶口名簿影本或全戶戶籍謄本財產歸屬資料清單綜合所得稅各類所得資料清單其他相關證明（如就學/就業證明、特殊身分/弱勢證明等）民眾若對招租資格或流程有任何疑問，可於每週一至週五洽詢國家住都中心諮詢專線：(02) 8979-1799。