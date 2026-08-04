租屋族與育兒家庭注意！國家住宅及都市更新中心今（4）日宣布，2026 年第 3 季中央社會住宅招租正式啟動，全台一口氣釋出 6 案共 1,500 戶！範圍涵蓋新北板橋、鶯歌、南投埔里、臺南南區及高雄仁武。其中最受矚目的新北板橋「玫瑰好室」，優先戶最低月租金只要 7,750 元即可入住全新電梯大樓！《NOWNEWS今日新聞》為您整理招租時程、申請資格、各地租金與應備文件懶人包。
🟡中央社宅第3季懶人包！招租時程與重點搶先看
本季中央社宅主打「挺成家，支持生養」，除了照顧弱勢族群外，更大幅強化對青年與育兒家庭的居住支持：
公告日期： 2026 年 8 月 4 日
受理申請時間： 2026 年 8 月 14 日至 9 月 14 日（採 24 小時線上申請）
公開抽籤時間： 2026 年 12 月 16 日
預計入住時間： 最快 2027 年 3 月 1 日起辦理入住
育兒專屬優惠： 保留至少 20%（共 300 戶）作為「婚育戶」。育有未成年子女家庭租期最長 6 年；若育有學齡前幼兒家庭，總租期最長可延長至 12 年，讓父母安心養育孩子成長。
🟡誰能申請？社宅四大基本門檻與所得限制總整理
想要申請中央社宅，申請人需同時符合以下 4 大基本條件：
1. 年齡限制： 年滿 18 歲之國民。
2. 居住需求： 於社宅所在縣市設籍，或有就學、就業之居住需求。
3. 住宅狀況： 申請人及家庭成員在指定區域內均無自有住宅。
4. 所得與財產限制（依縣市標準不同）：
🟡板橋7750元起！六大社宅戶數與月租金行情公開
本季釋出的 6 處社宅均包含套房/一房、二房及三房型，租金均已包含管理費，並依身分別分為「第一級（低收/中低收優先戶）」與「第二~三級（一般戶）」：
1. 新北市板橋區「玫瑰好室」（120戶）
亮點： 緊鄰江翠北側重劃區與新月橋，設有日照中心與店鋪。
優先戶（第1級）： 1房(18-20坪) 7,750元起｜2房(27-28坪) 11,070元起｜3房(37坪) 14,720元
一般戶（第2-3級）： 1房 13,020元起｜2房 18,450元起｜3房 24,490元起
2. 新北市板橋區「江翠好室」（100戶）
亮點： 鄰近大漢橋與華江橋，可快速串聯雙北，規劃有幼兒園與社福空間。
優先戶（第1級）： 1房(18坪) 8,560元｜2房(27-34坪) 11,820元起｜3房(36坪) 15,350元
一般戶（第2-3級）： 1房 13,630元起｜2房 19,840元起｜3房 25,740元起
3. 新北市鶯歌區「鶯陶安居」（380戶）
亮點： 騎車 3 分鐘接軌捷運三鶯線陶瓷老街站，具雙鐵路網優勢。
優先戶（第1級）： 套房(14-16坪) 5,000元起｜2房(27-29坪) 8,260元起｜3房(37坪) 10,710元起
一般戶（第2-3級）： 套房 8,170元起｜2房 13,230元起｜3房 17,040元起
4. 南投縣埔里鎮「公誠安居」（260戶）
亮點： 南投縣首案完工社宅！位於埔里核心生活圈，設有托嬰中心。
優先戶（第1級）： 套房(17坪) 5,110元起｜2房(30坪) 8,530元起｜3房(39坪) 10,920元起
一般戶（第2-3級）： 套房 7,740元起｜2房 12,810元起｜3房 16,320元起
5. 臺南市南區「開南安居」（300戶）
亮點： 近安平產業園區與新興國宅商圈，生活機能極佳。
優先戶（第1級）： 套房(15坪) 4,970元起｜2房(28-31坪) 8,860元起｜3房(35坪) 10,770元起
一般戶（第2-3級）： 套房 7,820元起｜2房 13,820元起｜3房 16,780元起
6. 高雄市仁武區「仁武安居」（340戶）
亮點： 緊鄰仁武產業園區與南科楠梓園區，科技人才首選。
優先戶（第1級）： 套房(14-18坪) 4,660元起｜2房(26-28坪) 8,230元起｜3房(34-35坪) 10,570元起
一般戶（第2-3級）： 套房 7,160元起｜2房 12,550元起｜3房 16,040元起
🟡怎麼申請？線上申請入口與必備文件一次備齊
中央社宅申請過程簡單快速，民眾可提前備齊文件以利申辦：
申辦方式： 採全面線上申請，可直接造訪 「安居好室入口網」 進行 24 小時線上投件。若不熟悉數位操作，亦可於工作日至台北民權辦公室、南投埔里鎮公所、台南新都安居或高雄崇實安居等「實體據點」由專人協助線上填報。
必備文件：
戶口名簿影本或全戶戶籍謄本
財產歸屬資料清單
綜合所得稅各類所得資料清單
其他相關證明（如就學/就業證明、特殊身分/弱勢證明等）
民眾若對招租資格或流程有任何疑問，可於每週一至週五洽詢國家住都中心諮詢專線：(02) 8979-1799。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本季中央社宅主打「挺成家，支持生養」，除了照顧弱勢族群外，更大幅強化對青年與育兒家庭的居住支持：
公告日期： 2026 年 8 月 4 日
受理申請時間： 2026 年 8 月 14 日至 9 月 14 日（採 24 小時線上申請）
公開抽籤時間： 2026 年 12 月 16 日
預計入住時間： 最快 2027 年 3 月 1 日起辦理入住
育兒專屬優惠： 保留至少 20%（共 300 戶）作為「婚育戶」。育有未成年子女家庭租期最長 6 年；若育有學齡前幼兒家庭，總租期最長可延長至 12 年，讓父母安心養育孩子成長。
🟡誰能申請？社宅四大基本門檻與所得限制總整理
想要申請中央社宅，申請人需同時符合以下 4 大基本條件：
1. 年齡限制： 年滿 18 歲之國民。
2. 居住需求： 於社宅所在縣市設籍，或有就學、就業之居住需求。
3. 住宅狀況： 申請人及家庭成員在指定區域內均無自有住宅。
4. 所得與財產限制（依縣市標準不同）：
本季釋出的 6 處社宅均包含套房/一房、二房及三房型，租金均已包含管理費，並依身分別分為「第一級（低收/中低收優先戶）」與「第二~三級（一般戶）」：
1. 新北市板橋區「玫瑰好室」（120戶）
亮點： 緊鄰江翠北側重劃區與新月橋，設有日照中心與店鋪。
優先戶（第1級）： 1房(18-20坪) 7,750元起｜2房(27-28坪) 11,070元起｜3房(37坪) 14,720元
一般戶（第2-3級）： 1房 13,020元起｜2房 18,450元起｜3房 24,490元起
2. 新北市板橋區「江翠好室」（100戶）
亮點： 鄰近大漢橋與華江橋，可快速串聯雙北，規劃有幼兒園與社福空間。
優先戶（第1級）： 1房(18坪) 8,560元｜2房(27-34坪) 11,820元起｜3房(36坪) 15,350元
一般戶（第2-3級）： 1房 13,630元起｜2房 19,840元起｜3房 25,740元起
3. 新北市鶯歌區「鶯陶安居」（380戶）
亮點： 騎車 3 分鐘接軌捷運三鶯線陶瓷老街站，具雙鐵路網優勢。
優先戶（第1級）： 套房(14-16坪) 5,000元起｜2房(27-29坪) 8,260元起｜3房(37坪) 10,710元起
一般戶（第2-3級）： 套房 8,170元起｜2房 13,230元起｜3房 17,040元起
4. 南投縣埔里鎮「公誠安居」（260戶）
亮點： 南投縣首案完工社宅！位於埔里核心生活圈，設有托嬰中心。
優先戶（第1級）： 套房(17坪) 5,110元起｜2房(30坪) 8,530元起｜3房(39坪) 10,920元起
一般戶（第2-3級）： 套房 7,740元起｜2房 12,810元起｜3房 16,320元起
5. 臺南市南區「開南安居」（300戶）
亮點： 近安平產業園區與新興國宅商圈，生活機能極佳。
優先戶（第1級）： 套房(15坪) 4,970元起｜2房(28-31坪) 8,860元起｜3房(35坪) 10,770元起
一般戶（第2-3級）： 套房 7,820元起｜2房 13,820元起｜3房 16,780元起
6. 高雄市仁武區「仁武安居」（340戶）
亮點： 緊鄰仁武產業園區與南科楠梓園區，科技人才首選。
優先戶（第1級）： 套房(14-18坪) 4,660元起｜2房(26-28坪) 8,230元起｜3房(34-35坪) 10,570元起
一般戶（第2-3級）： 套房 7,160元起｜2房 12,550元起｜3房 16,040元起
中央社宅申請過程簡單快速，民眾可提前備齊文件以利申辦：
申辦方式： 採全面線上申請，可直接造訪 「安居好室入口網」 進行 24 小時線上投件。若不熟悉數位操作，亦可於工作日至台北民權辦公室、南投埔里鎮公所、台南新都安居或高雄崇實安居等「實體據點」由專人協助線上填報。
必備文件：
戶口名簿影本或全戶戶籍謄本
財產歸屬資料清單
綜合所得稅各類所得資料清單
其他相關證明（如就學/就業證明、特殊身分/弱勢證明等）
民眾若對招租資格或流程有任何疑問，可於每週一至週五洽詢國家住都中心諮詢專線：(02) 8979-1799。