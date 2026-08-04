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台北市政府地政局今（4）日公布北市2026年Q1不動產市場動態，住宅價格指數為127.16，較前一季上升0.22%，終止連續4季下滑趨勢，本季全市標準住宅總價增幅增至2,015萬，平均單價微增至65萬元，其中大樓標準單價每坪80.53萬、公寓產品每坪47.8萬元。預售屋全市平均單價為每坪130.22萬元，較前一季上漲3.38%；住宅租賃市場交易量穩定成長，住宅租金指數為109.48，較前一季上升0.64%。整體而言，住宅市場交易動能仍趨保守，價格則呈現回穩。北市地政局表示，中央銀行本季維持基準利率不變的政策，並考量信用管制措施已初見成效，僅小幅放寬自然人第2戶購屋貸款成數上限至6成，銀行放款政策仍偏審慎，對不動產市場形成一定約束。北市地政局表示，在此背景下，臺北市住宅市場止跌回升，第1季住宅價格指數為127.16，季增率0.22%，終結自114年第1季起連續4季下滑的趨勢；12個行政區中有9區指數上升，與前季僅4區上升相比，普遍各區都有較佳表現，並以內湖區成長0.85%最高。北市地政局說，本季全市標準住宅總價微幅增至2,015萬元，平均單價微增至每坪65萬元。產品類型出現分化，大樓標準單價微增至每坪80.53萬元，季增率0.07%，公寓產品則下滑至每坪47.8萬元，季減率0.41%，顯示公寓市場需求減少。區域上仍以大安、中正、松山標準單價最高，分別為每坪94.25萬元、84.19萬元及82.88萬元，然而大安區與中正區標準單價皆小幅下滑，顯見高單價區面臨較大壓力。整體而言，臺北市住宅市場已由「價跌量縮」轉為「量回穩、價盤整」發展態勢。預售市場部分，北市地政局說，交易動能下滑，全市第1季交易量較去年同期減少17.14%。行政區中以北投區交易最熱絡，已連續4季成交量奪冠；內湖區與信義區則因新案供給不足，交易量最少。價格方面，全市預售屋平均成交單價反彈向上至每坪130.22萬元，季增率3.38%。其中，北投區在可開發土地充足及輝達總部確定進駐北投士林科技園區的利多帶動下，表現強勁，單價漲幅達7.11%。住宅租賃市場方面，臺北市住宅租金指數為109.48，季增率0.64%，相較過往每季超過1%的增幅，增速已有所放緩。全市標準租金單價為每坪1,454元。隨著購屋市場觀望情緒漸退，部分租賃需求轉向買賣市場，可能使租金上升壓力得到緩解。至於商辦租賃市場，第1季租金指數為120.09，季增率0.85%、年增率2.59%，租金持續緩步成長。整體而言，臺北市住宅市場在經歷數季修正後，本季成屋與預售價格皆出現觸底回溫的跡象。展望後市，在臺灣經濟擴張與央行信用政策審慎的背景下，房市是否能持續回溫，仍須密切觀察未來交易量能否穩定增加。