本周LINE免費貼圖更新！官方貼圖小舖今（4）日上架兩組全新貼圖，其中一款是可愛的表情貼，可插入文字搭配，也能單獨當作貼圖使用；《NOWNEWS今日新聞》另外找出未上架的隱藏版貼圖，耍廢貓貼圖有應景的「父親節快樂」圖案。合計20組貼圖免費下載，最新「假日愉快、早安、午安」貼圖別錯過。
🟡「免費貼圖小舖」8月4日最新上架
📍SUNTORY得利獅-日常元氣表情貼（⬇️點此下載）
下載期限：2026/09/03
使用效期：180天
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📍TFAI × 57 台語片ㄅ級分（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/18
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE購物夯話題 × 耍廢貓暑假玩樂篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/28
使用效期：90天
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📍桃波米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/16
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖第二彈（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/13
使用效期：90天
取得條件：無條件下載
📍上班族的生存防護盾（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/20
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍表情貼小傢伙（點陣風）（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物品牌名店×超可愛貓貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/15
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE 旅遊大亨 × 哈囉兔兔合作（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/19
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍三花 × 柴語錄動態貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/06
使用效期：180天
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📍LINE購物直播 ×鼠條（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/05
使用效期：90天
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🟡LINE「貼圖小舖」2026年8月免費貼圖整理
📍康是美 & 米工：可愛日常陪伴你（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/27
使用效期：180天
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📍LINE旅遊 × 只想到處去玩的鵝（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/27
使用效期：90天
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📍路易威登世界之旅限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/20
使用效期：180天
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📍LINE禮物 × 周氏喵喵（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/20
使用效期：90天
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📍與KINGJUN一起發現生活中的萬種幸福！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/13
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 赤柴島由（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/12
使用效期：90天
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📍小粉獅 × 麵包樹 動物萌友集合篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/06
使用效期：180天
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📍星城人氣角色伴你好運每一天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/06
使用效期：90天
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📍LINE GO × 黏黏屋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/05
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
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📍SUNTORY得利獅-日常元氣表情貼（⬇️點此下載）
下載期限：2026/09/03
使用效期：180天
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下載期限：2026/08/18
使用效期：90天
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📍LINE購物夯話題 × 耍廢貓暑假玩樂篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/28
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下載期限：2026/08/16
使用效期：180天
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📍《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖第二彈（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/13
使用效期：90天
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下載期限：2026/08/20
使用效期：180天
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📍表情貼小傢伙（點陣風）（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/15
使用效期：180天
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📍LINE購物品牌名店×超可愛貓貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/15
使用效期：90天
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📍LINE 旅遊大亨 × 哈囉兔兔合作（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/19
使用效期：90天
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📍三花 × 柴語錄動態貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/06
使用效期：180天
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📍LINE購物直播 ×鼠條（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/05
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🟡LINE「貼圖小舖」2026年8月免費貼圖整理
📍康是美 & 米工：可愛日常陪伴你（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/27
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📍LINE旅遊 × 只想到處去玩的鵝（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/27
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下載期限：2026/08/20
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下載期限：2026/08/20
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下載期限：2026/08/13
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下載期限：2026/08/12
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下載期限：2026/08/06
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下載期限：2026/08/06
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📍LINE GO × 黏黏屋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/05
使用效期：90天
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