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▲舒淇認識馮德倫的時候他就有女朋友了。（圖／翻攝自微博）

舒淇近來登上中國綜藝節目《毛雪汪》，分享與丈夫馮德倫相識的過程，她直白說，和馮德倫相識時，他有女朋友，「我跟他每任女友都很熟。」讓馮德倫的情史意外被討論，其中就包含莫文蔚、張雨綺、徐若瑄。舒淇1997年因電影《美少年之戀》認識了馮德倫，兩人維持了10多年的好友關係，舒淇坦言剛認識時完全不來電，問起原因，她直白說，「因為他一開始就有女朋友啦，而且他女朋友我都認識，他每一屆女朋友我都很熟。」至於後來是怎麼走到一起？舒淇坦言有陣子經歷低潮期，馮德倫有空時就會陪她聊天，一開始都很正常，但連續好幾天，自然而然發展出男女情愫，自然到馮德倫甚至沒有求婚，不過好在舒淇也不想被求婚，因為拍過太多愛情片，穿過太多次婚紗，她認為現實生活中再怎麼樣都沒有戲裡面浪漫，婚後兩人相處也依舊自然，不會刻意找話題聊，在家追劇、打電動，用最舒服的方式陪伴彼此。而這段談話，也讓許多人好奇馮德倫過去交往的對象，事實上，他曾和莫文蔚交往約9年，未料莫文蔚在演唱會上宣布分手，馮德倫則說是因為了解而分開，後來馮德倫又被拍到和張雨綺用餐、街頭擁抱，不過馮德倫並未承認戀情，並表示張雨綺太年輕了。緊接著是徐若瑄，兩人多次一同出遊，戀情因而曝光，但兩人都以好朋友稱呼對方，並未公開認愛。