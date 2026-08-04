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▲台鐵高雄機廠舊工廠位在高雄苓雅、鳳山區交界。（圖／高雄市都市發展局官網）

最推薦（快速便利）

因為園區內停車場有限，建議最好不要自行開車、騎車，盡量搭乘輕軌、公車、捷運等。

▲高雄親子遊樂園區交通指南一覽（圖／高雄市交通局提供）

臺鐵高雄機廠轉型打造的「高雄親子遊樂園區」將於8月8日正式開園營運，高雄市政府也準備盛大的開幕活動，交通局提醒，活動期間預估將吸引大量人潮，園區周邊包含汽車、機車的停車空間有限，呼籲民眾多加利用大眾運輸交通工具前往，《NOWNEWS今日新聞》整理除了自行開車騎車之外，包含輕軌、公車及免費接駁車方式一次看。🟡「台鐵高雄機廠位於高雄苓雅、鳳山區交界，由二聖路、凱旋路、武昌路、武慶路圍起的一處區域，佔地1.5公頃。高雄市交通局表示，園區公共運輸十分便利，尤其園區鄰近，下車後步行1分鐘即可抵達園區，是親子出遊交通首選。，可避免道路壅塞及停車困擾，省時又便利。8月假日加開免費接駁車，，營運時間為上午9時至晚間7時，每20分鐘一班，末班車於晚間7時自「輕軌凱旋武昌站」發車。此外，；假日期間另加開100區間車，由「瑞豐站」行駛至「大遠百百貨(捷運三多商圈站) 」，中途停靠高雄親子遊樂園區，歡迎民眾多加利用。一、園區北邊、西邊或國道1號方向：三多一路接武慶二路進入園區停車場；二、南邊方向：由凱旋三路接武昌路轉武慶二路進入園區停車場；三、東邊方向：建議由新富路接二聖路進入二聖停車場，場內設有步行動線指標，停車後可依場內步行指標前往園區。停放於園區停車場的車輛請由武昌路出口駛離，並配合現場員警指揮，直行福德三路離場。另為減輕二聖路交通負荷，交通局已於二聖停車場、武慶二路各新增1處出入口。交通局也再次提醒，