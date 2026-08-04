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▲針對台中批評衛福部護航台糖一事，衛福部次長林靜儀則說，台糖所採購的部分屬於「粗膠原油」，是不能吃的食品。（圖／食藥署提供）

台中市長盧秀燕為致癌油事件槓上中央，近日因台糖驗出問題油品，卻未依法通報在地主管機關。衛福部次長林靜儀今（4）日回應，台中所指的台糖向福懋採購來自中聯的油品是屬於「粗膠原油」部分，「是能吃膩？」若台中認為這樣說，「所以台中市有去驗過這些東西嗎？」盧秀燕連日批評台糖，更說中央高層官員替違規業者辯護，中央竟把知情未通報的台糖形容成「好寶寶」，「如果知情不報都是無辜的、都是好寶寶，那人民該怎麼辦？」從脫膠原油到食用油脂至少10個程序 林靜儀：台糖採購部分能吃膩？林靜儀提到，從脫膠原油到成為食用油脂，還有脫膠、脫臭至少10個程序，但製程中，交易的「脫膠原油」當成上市販賣的「食用油脂」來指控，「會不會差太多？」林靜儀直指，台糖所採購的「粗膠原油」是能吃膩？台中市認為，即便是不能吃的油品也要通報， 但林靜儀質疑，若認為台糖中間的原料也要通報的話，「所以台中市政府有去中聯驗過原料的苯駢芘嗎？」林靜儀說，用檢驗蘇丹紅的食安法來討論這件事是不合理的，因為蘇丹紅從頭到尾都不應該、不可能出現原料到製程，這是外來添加的。她說明，蘇丹紅就是在任何製程中，只要發現就是不行。可是苯駢芘是在製程中，要透過脫臭等方式精煉處理，因此苯駢芘標準所訂定的是食用油脂的。對於外界質疑台糖涉及事先知情中聯油脂超標事件，台糖公司也說，原料或大豆沙拉油商品自今年起已檢驗32件，皆符合檢驗標準、且苯駢芘（Bap）低於標準2ppb，台糖油品絕對沒有問題。另外，台糖公司採購「原料」（非食用油脂）採驗時即發現其檢驗不合格，且並未帶回其原料、也未製成產品，非《食品安全衛生管理法》第7條第5項所要求之通報義務人，與南僑等廠商狀況不同。