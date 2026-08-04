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▲年化配息率超過10%的ETF包括FT臺灣永續高息（00961）、中信成長高股息（00934）、台新AI優息動能（00962）、國泰永續高股息（00878）及群益台ESG低碳50（00923）等。

據8月公告除息ETF統計，年化配息率超過10%的ETF包括FT台灣永續高息（00961）、中信成長高股息（00934）、台新AI優息動能（00962）、國泰永續高股息（00878）及群益台ESG低碳50（00923）等。其中00961自5月以來，其年化配息率由12.43%、14.69%逐步墊高至約18%，本月預估配發0.19元。台股自7月以來震盪加劇，市場多次出現千點波動，資金風險偏好降溫，投資人布局也逐漸由成長題材轉向穩定現金流，高股息ETF再度成為市場焦點。不過，在高配息風潮下，投資人也更擔心「左手配右手」，因此除殖利率外，含息總報酬表現成為市場關注重點。不過，若檢視下半年以來總報酬表現，市場資金已從單純追求高配息，轉向重視「配得出來、也守得住資本利得」；其中，00961以3.78%的含息總報酬居冠，也是目前統計中唯一維持正報酬的高配息ETF，表現相對突出。其餘年化配息率逾10%ETF方面，00934下半年總報酬為-1.86%、00962為-2.10%、00878為-2.78%，00923則為-6.2%。科技與半導體相關高息ETF波動相對較大，包括國泰台灣科技龍頭（00881）、中信關鍵半導體（00891）等，近期績效也反映市場修正壓力。法人指出，今年市場震盪加劇，投資人更重視實際總報酬，若股價跌幅高於股息收益，容易形成左手配右手，因此兼具高配息與抗跌能力的ETF更具吸引力。00961自5月以來，其年化配息率由12.43%、14.69%逐步墊高至約18%，配息已連三升，本月預估配發0.19元，並連續兩個月維持高檔水準。00961基金經理人江明鴻表示，面對市場大幅震盪，投資策略宜偏向穩健防禦，避免追逐短線過熱標的，近期資金已逐步回流具基本面支撐與高防禦力的高股息ETF，投資人可透過定期定額或分批布局，在波動環境中兼顧現金流與資產穩定度。