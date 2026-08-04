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▲蔡阿嘎在HAHABABY抄襲爭議神隱近1個月後，悄悄恢復更新Podcast《蔡阿嘎543》。（圖／翻攝蔡阿嘎543）

百萬YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯創立的品牌「HAHABABY」，日前捲入設計抄襲爭議，夫妻倆一度全面停更YouTube、Podcast及社群平台，神隱近1個月。近日二伯先發布長文道歉，HAHABABY也表示將暫停腳步重新檢視品牌流程。就在外界以為兩人仍持續低調避風頭之際，蔡阿嘎主持的Podcast《蔡阿嘎543》今（4）日悄悄恢復更新，引發粉絲熱議。最新一集Podcast以「【婚姻相談室ep.04】藏鏡人：聊到哭！婚後就跟婆婆同住的三代同堂奇蹟！」為題上架，沒有事前宣傳，也未在社群高調分享，不少忠實聽眾都是收到平台通知後，才驚喜發現節目已經更新。節目恢復更新後，粉絲也紛紛湧入社群留言表達支持，「才在擔心快要滿一個月沒辦法聽到～感動」、「好想念嘎哥」、「好感動，我差點哭了」，還有不少人貼出哭泣、擁抱貼圖，留言區瞬間被「終於等到」洗版。蔡阿嘎夫妻近期因HAHABABY捲入抄襲疑雲，品牌遭網友整理出多款商品疑似與日本及其他品牌設計相似，引發抵制聲浪，夫妻倆也一度全面停更Podcast、YouTube及直播。直到7月底，二伯才首度發布長文向支持者致歉，表示將重新檢視設計流程、下架部分商品，並宣布品牌會先停下腳步整理自己。