搖滾天團 Maroon 5（魔力紅）將於明年1月24日在高雄世運舉辦《Maroon 5 Asia 2027 in Kaohsiung》，成為「首支三度登上高雄世運開唱的西洋樂團」，門票於8月14日中午12點在拓元售票系統全面開賣，理想國會員則可於8月13日中午12點至晚上11點59分獨家搶先購票。
累積三座葛萊美獎肯定 魔力紅三度登高雄世運開唱
由「全球最性感男人」 Adam Levine（亞當）領軍的魔力紅，自洛杉磯成軍以來，憑藉流行、放克、舞曲、迪斯可、嘻哈與 R&B 等多元曲風，成為 21 世紀最具代表性的樂團之一。加上樂團創作不斷突破框架，打造出一首又一首的金曲，魔力紅至今累積三座葛萊美獎肯定，更在全球創下超過1億1000萬張專輯的銷量成績，並且在Spotify 上有著12首突破10億次播放的歌曲，像是膾炙人口的〈She Will Be Loved〉、〈This Love〉、〈Sugar〉、〈Memories〉等每一首都是經典。
魔力紅明年1月來台開唱 8/14拓元搶票
兩年前魔力紅登上高雄世運，以零負評締造好口碑，演出片段也在網路上瘋傳，為歌迷留下難忘的夜晚。這一次，《Maroon 5 Asia 2027 in Kaohsiung》將於 1 月 24 日三度站上高雄世運主場，門票8月14日中午12點在拓元售票系統全面開賣，即刻起免費註冊加入Live Nation Taiwan會員，則可於8月13日中午12點至晚上11點59分可獨家搶先購票。
魔力紅兩年前來台超有誠意 主唱承諾「會再回來的」
他們出道至今不斷證明歷久不衰的國際影響力，累積賣出超過 835 萬張巡演門票，完成850場以上演出，穩居全球最具票房號召力的現場演出團體之一。兩年前來台開唱時，魔力紅一連獻唱21首歌，超過90分鐘的演出展現滿滿誠意，還加碼帶來〈Lost Stars〉，讓台下粉絲全都直呼：「賺翻了！」亞當當時也在台上嗨喊：「高雄！看到很多開心的臉龐，很開心你們來，你們可以跟著我一起唱嗎？」並承諾會再回來的！
資料來源：拓元售票、理想國官網
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由「全球最性感男人」 Adam Levine（亞當）領軍的魔力紅，自洛杉磯成軍以來，憑藉流行、放克、舞曲、迪斯可、嘻哈與 R&B 等多元曲風，成為 21 世紀最具代表性的樂團之一。加上樂團創作不斷突破框架，打造出一首又一首的金曲，魔力紅至今累積三座葛萊美獎肯定，更在全球創下超過1億1000萬張專輯的銷量成績，並且在Spotify 上有著12首突破10億次播放的歌曲，像是膾炙人口的〈She Will Be Loved〉、〈This Love〉、〈Sugar〉、〈Memories〉等每一首都是經典。
魔力紅明年1月來台開唱 8/14拓元搶票
兩年前魔力紅登上高雄世運，以零負評締造好口碑，演出片段也在網路上瘋傳，為歌迷留下難忘的夜晚。這一次，《Maroon 5 Asia 2027 in Kaohsiung》將於 1 月 24 日三度站上高雄世運主場，門票8月14日中午12點在拓元售票系統全面開賣，即刻起免費註冊加入Live Nation Taiwan會員，則可於8月13日中午12點至晚上11點59分可獨家搶先購票。
他們出道至今不斷證明歷久不衰的國際影響力，累積賣出超過 835 萬張巡演門票，完成850場以上演出，穩居全球最具票房號召力的現場演出團體之一。兩年前來台開唱時，魔力紅一連獻唱21首歌，超過90分鐘的演出展現滿滿誠意，還加碼帶來〈Lost Stars〉，讓台下粉絲全都直呼：「賺翻了！」亞當當時也在台上嗨喊：「高雄！看到很多開心的臉龐，很開心你們來，你們可以跟著我一起唱嗎？」並承諾會再回來的！
資料來源：拓元售票、理想國官網