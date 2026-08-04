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再酸出國內容 民眾黨：報告沒有機密可言

民眾黨立法院黨團日前指出，僑委會委員長徐佳青出國考察26天，旅經7國、花費公帑115萬，但考察報告只有空泛的5頁；徐佳青今（4）日回擊，她的報告長達30頁，26天考察沒有一天休息過，民眾黨根本是潑髒水。對此，民眾黨團總召陳清龍回應，徐佳青不要顛倒是非，徐佳青氣急敗壞、高聲駁斥，反問難道要把行程細節脫光光給中共看？最會潑別人髒水的，正是徐佳青自己。對於徐佳青認為民眾黨團潑髒水，陳清龍轟，徐佳青不要顛倒是非。上週民眾黨團召開記者會，批評她26天歐美獨旅7國的考察報告空洞不堪，徐佳青當時氣急敗壞、高聲駁斥，反問難道要把行程細節脫光光給中共看？最會潑別人髒水的，正是徐佳青自己。陳清龍指出，當民眾黨團再度召開記者會、戳破徐佳青的謊言，證實她的出國報告根本沒有機密可言，脫光光了，中共也不會想看。徐佳青真正不想讓國人知道的，是自己出國吃甜點、看《大濛》有多開心。徐佳青謊話連篇，經不起任何檢驗。陳清龍再指，更可笑的是，徐佳青竟連三十多年前僑委會首任委員長的舊事都拿出來當擋箭牌，實在可悲至極。奉勸徐佳青，誠實面對自己，為什麼一開始說出國報告是機密，之後又全面改口？為什麼違反《行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點》不上傳完整版出國報告？陳清龍強調，對於徐佳青濫用出國預算，台灣民眾黨團在預算審查時，一定會為人民來把關，刪除浮濫編列的預算。