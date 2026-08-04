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洛杉磯道奇從底特律老虎換來兩屆美聯賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），豪華投手群再添頂級王牌，也再度引發外界質疑大聯盟競爭失衡。不過史庫柏面對相關批評毫不迴避，強調其他球隊同樣可以提出交易報價，不能只因最後是道奇成功取得他，就反過來指責球團積極補強。史庫柏預計在台灣時間8月5日作客小熊，迎來轉隊後首度先發。根據《ESPN》報導，史庫柏直言，聯盟任何球團原本都有機會透過交易得到他，因此自己無法認同外界針對道奇的批評。老虎在交易中換回外野新秀霍普（Zyhir Hope）、投手萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith），道奇是在與多支競爭球隊的報價角力中勝出，而非透過規則之外的方式取得球員。道奇近年持續網羅大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）等球星，如今再加入史庫柏，確實讓陣容深度遠超多數競爭者。但從史庫柏立場來看，道奇只是充分運用農場資產與球團資源追求勝利；其他球隊若不願付出相同代價，就不能在交易完成後，把責任全部推向最後成功補強的球隊。史庫柏強調，道奇能長期維持競爭力，不只是因為擁有充足資金。球團多年來在選秀、球員養成與人才留用方面都相當成功，才能在保有大聯盟爭冠陣容的同時，持續累積足以完成重大交易的農場資產。他形容道奇是一個「為了勝利而建立的組織」，並認為球團知道如何發掘、培養及留下優秀球員。道奇官方資料顯示，史庫柏本季傷癒後16場先發繳出7勝5敗、防禦率2.79，球團願意在他球季結束後即將成為自由球員的情況下付出籌碼，就是看中他能直接提升10月奪冠機率。雖然史庫柏是現役最具壓制力的投手之一，他卻沒有把自己視為道奇奪冠的決定性拼圖。他坦言，道奇在自己加盟前就已經是聯盟頂級強隊，現階段最重要的工作，是先融入休息室、了解隊友與球團文化，而不是把所有注意力集中在自己能否帶領球隊完成三連霸。史庫柏也表示，希望觀察冠軍球員每天如何準備比賽，包括訓練方式、例行程序及面對壓力的態度。從老虎王牌轉戰星光熠熠的道奇後，他並未只想證明自己，而是希望從大谷、山本由伸等隊友身上繼續吸收經驗。如今道奇正值4連敗，史庫柏的初登板也將立即承擔終止低潮的任務。