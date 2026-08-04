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舊金山巨人外野手李政厚在台灣時間今（4）日用一場代表作，替自己的「非賣品」身分做出最佳證明。面對交易大限前球隊大舉出清主力、外界一度傳出自己也可能被交易，李政厚不僅單場轟出雙響砲、包辦3打點，賽後更公開向巨人表達忠誠：「如果我能在大聯盟成功，我希望那一切都是穿著巨人球衣完成。」交易大限前，巨人正式展開重建，先後送走2021年美聯賽揚左投雷伊（Robbie Ray）、國聯打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）以及外野手拉莫斯（Heliot Ramos）等主力球員，休息室氣氛相當動盪。賽後李政厚坦言，交易截止日確實讓球隊瀰漫著不安氣氛。「今天走進休息室時，真的有很多事情正在發生，氣氛有點混亂。」不過他強調，身為職業球員唯一能做的就是專注比賽：「棒球員本來就應該把注意力放在球場上，我認為今天能打出這樣的表現，就是因為大家都專注在比賽本身。」談到自己同樣曾陷入交易傳聞，李政厚也公開表達對巨人的認同，「給予我挑戰大聯盟舞台機會、並用這份合約展現對我信任的，就是舊金山巨人。如果我能在這個聯盟取得成功，我希望那是穿著巨人隊球衣達成的。我想和這支球隊一起走到最後，看看我們能站多高。」今天這場比賽是李政厚自2025年4月對陣洋基以來，相隔477天再度達成大聯盟生涯第2次「單場雙響砲」。他在3局上夯出本季第7轟，8局上再擊出本季第8轟，一舉追平旅美生涯單季最多轟紀錄，打擊率更一口氣衝上.306。《MLB.com》與《The Athletic》在賽後第一時間刊文指出，即使巨人隊決定轉為賣家、出清又高薪又資深的球員，27歲的李政厚依然是球團未來數年重組陣容的絕對核心。專欄記者直言：「在瑞伊與厄萊茲離開的這一天，李政厚獨自填補了打線與休息室的巨大空缺。不論巨人未來如何透過自由市場或交易重組，李政厚的先發外野位置永遠是不可動搖的基石。」