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前民進黨立委劉櫂豪上週五宣布不參選台東縣長，據悉是前總統蔡英文出手協調造就台東泛綠大團結，蔡英文今（4）日赴台東特別與兩人同框，陳瑩致詞時也宣布自己搶到頭香，蔡英文將接任競總主委、劉櫂豪任總幹事，直呼非常開心、很興奮，強調今天最大的收穫就是「團結」。那團結力量大，台東不能再內耗下去了，不管在任何的位置上，大家繼續為台東來付出、建設，共同的目標，都是讓台東未來更好，今天等於是「1+1會大於2」。陳瑩表示，今天真的非常開心又興奮，感謝蔡英文與劉櫂豪今天可以一起來，而最大的收穫就是「團結」，團結力量大，台東實在不能再內耗下去了，劉櫂豪經過深思熟慮後所作出的決定，不管在什麼樣的位置，共同的目標，都是讓台東未來更好。陳瑩也提到，原來自己「搶到頭香」，就是蔡英文擔任縣長候選人的競總主委，相信未來有總統這麼重視，那再加上自己跟劉櫂豪，大家都希望可以有朝一日，不管在任何位置上，可以繼續為台東來付出、建設，今天等於是「1+1會大於2」。陳瑩說，在未來大家方向一致、走在一起，一起來讓台東更好，今天這樣的結果，相信支持者也會很振奮，後面還有幾個月的時間，每一天都很寶貴，所以要抓緊時間，繼續把這個選戰打完。