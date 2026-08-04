《吉伊卡哇》近年人氣居高不下，網路上也出現各種二創迷因，有些人甚至因為只看過二創影片，不知道真正的《吉伊卡哇》中其實許多角色都不會說話。繼「切糕」、「下刀兒」、「小八買聖誕餅」等經典二創後，最近社群又掀起「薄冰哥」熱潮，不少網友把吉伊卡哇P成站在冰原、雪地上的模樣，再配上一句「我這一生如履薄冰，你說我能走到對岸嗎」，連Cold Stone 官方小編都配合玩梗，回覆「薄冰哥蛋糕」的留言，話題持續延燒。
「薄冰哥」不是《吉伊卡哇》角色 源頭其實是《投名狀》
近來流傳的「薄冰哥」二創短影音，大多只有十幾秒，劇情是吉伊卡哇半夜發文感嘆「我這一生如履薄冰，你說我能走到對岸嗎」，結果隔天立刻被小八、烏薩奇等朋友角色們瘋狂調侃說「呦，這不薄冰哥嗎？還沒到對岸啊？」以朋友吐槽深夜emo發文的反差笑點，成為近期最熱門的《吉伊卡哇》迷因之一。
其實，「薄冰哥」雖然是拿吉伊卡哇的頭來二創，但並不是《吉伊卡哇》的角色，而是源自2007年電影《投名狀》的經典台詞「我這一生如履薄冰，你說我能走到對岸嗎？」這段台詞近年在中國抖音、B站等社群平台重新翻紅，被大量剪輯成短影音，搭配悲壯配樂或人生感悟內容，讓「如履薄冰」成為熱門迷因。
近來Threads也被「吉伊卡哇薄冰哥版」二創短影音洗版，雖然和官方作品完全是不同風格，卻因為內容又鬧又洗腦，不少人笑說「演算法一直推，最後就看完了」、「明明沒看過原作，卻把二創全部追完」。
吉伊卡哇加入二創 「我這一生如綠豆冰」笑翻網友
後來網友更開始大玩諧音梗，把「如履薄冰」改成「如綠豆冰」、「如履薄餅」等各種版本，只要和「薄冰」沾上邊，都能變成新的迷因。近日Cold Stone推出吉伊卡哇冰淇淋蛋糕後，就有網友笑稱外型神似「薄冰哥」，官方小編也在留言區回覆「薄冰哥……只賣到8/31……數量有限售完為止」，成功跟上這波迷因熱潮。
二創帶動話題 使用角色素材仍須留意著作權
《吉伊卡哇》近年在華語圈因各種二創影片累積大量人氣，除了「切糕」、「下刀兒」、「小八買聖誕餅」等影片曾在社群平台瘋傳外，如今又多了「薄冰哥」系列。不少人都是先接觸二創內容，之後才發現原作中的吉伊卡哇、兔兔幾乎不會說話，與網路流傳的中文版配音形成強烈反差，也讓《吉伊卡哇》二創文化持續受到討論。
值得注意的是，網路流傳的「薄冰哥」梗圖、配音影片及各種《吉伊卡哇》二創內容，大多都是網友自行創作，並非官方推出。雖然二創有助於作品在社群平台擴散，甚至吸引更多人接觸原作，但《吉伊卡哇》的角色、美術、動畫畫面等素材仍受到著作權保護。
若只是一般網友分享迷因，是否構成侵權仍須視實際使用方式、內容比例及是否涉及營利等情況判斷；若未經授權將角色圖像、動畫畫面或相關素材製作成商品、廣告或其他商業用途，則可能涉及著作權等法律問題。粉絲在創作或分享二創內容時，也應留意素材來源與相關授權規範。
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近來流傳的「薄冰哥」二創短影音，大多只有十幾秒，劇情是吉伊卡哇半夜發文感嘆「我這一生如履薄冰，你說我能走到對岸嗎」，結果隔天立刻被小八、烏薩奇等朋友角色們瘋狂調侃說「呦，這不薄冰哥嗎？還沒到對岸啊？」以朋友吐槽深夜emo發文的反差笑點，成為近期最熱門的《吉伊卡哇》迷因之一。
其實，「薄冰哥」雖然是拿吉伊卡哇的頭來二創，但並不是《吉伊卡哇》的角色，而是源自2007年電影《投名狀》的經典台詞「我這一生如履薄冰，你說我能走到對岸嗎？」這段台詞近年在中國抖音、B站等社群平台重新翻紅，被大量剪輯成短影音，搭配悲壯配樂或人生感悟內容，讓「如履薄冰」成為熱門迷因。
近來Threads也被「吉伊卡哇薄冰哥版」二創短影音洗版，雖然和官方作品完全是不同風格，卻因為內容又鬧又洗腦，不少人笑說「演算法一直推，最後就看完了」、「明明沒看過原作，卻把二創全部追完」。
吉伊卡哇加入二創 「我這一生如綠豆冰」笑翻網友
後來網友更開始大玩諧音梗，把「如履薄冰」改成「如綠豆冰」、「如履薄餅」等各種版本，只要和「薄冰」沾上邊，都能變成新的迷因。近日Cold Stone推出吉伊卡哇冰淇淋蛋糕後，就有網友笑稱外型神似「薄冰哥」，官方小編也在留言區回覆「薄冰哥……只賣到8/31……數量有限售完為止」，成功跟上這波迷因熱潮。
《吉伊卡哇》近年在華語圈因各種二創影片累積大量人氣，除了「切糕」、「下刀兒」、「小八買聖誕餅」等影片曾在社群平台瘋傳外，如今又多了「薄冰哥」系列。不少人都是先接觸二創內容，之後才發現原作中的吉伊卡哇、兔兔幾乎不會說話，與網路流傳的中文版配音形成強烈反差，也讓《吉伊卡哇》二創文化持續受到討論。
值得注意的是，網路流傳的「薄冰哥」梗圖、配音影片及各種《吉伊卡哇》二創內容，大多都是網友自行創作，並非官方推出。雖然二創有助於作品在社群平台擴散，甚至吸引更多人接觸原作，但《吉伊卡哇》的角色、美術、動畫畫面等素材仍受到著作權保護。
若只是一般網友分享迷因，是否構成侵權仍須視實際使用方式、內容比例及是否涉及營利等情況判斷；若未經授權將角色圖像、動畫畫面或相關素材製作成商品、廣告或其他商業用途，則可能涉及著作權等法律問題。粉絲在創作或分享二創內容時，也應留意素材來源與相關授權規範。