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國軍年度「漢光42號」演習實兵演練明天登場，沒想到共軍自今早起，派出17架次戰機出海，其中12架次逾越中線及其延伸線，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。國防部表示，自0918時起，陸續偵獲中共殲10、殲16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計17架次出海，其中12架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對周邊空、海域進行騷擾。國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。國軍年度漢光42號演習8月5日至14日執行，採連續狀況模式，磨練部隊於實戰環境下之應處能力，結合總長聯合關鍵行動及115年聯合作戰計畫，聚焦精進「多域拒止、韌性防衛」作戰能力，擬定9項要項。