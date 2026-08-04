單論陣容「紙面實力」，76人強度比17年季後賽無敵的版本更強，甚至遠超2015-16年球季單季73勝勇士，「差太多了，他們可是擁有4名場均可以得到25分的球員。」

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「恩比德（Joel Embiid）是例行賽MVP；布朗是總冠軍賽MVP；馬克西（Tyrese Maxey），過去3年都入選全明星，最後，所有人都清楚詹姆斯的實力。」

「但湯普森生涯從未成為MVP候選人，當年場均22分；格林則是14分、7籃板與6助攻；柯瑞只是像恩比德一樣拿過例行賽MVP。」

▲將滿42歲的老將「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在新賽季轉戰費城76人，搭配布朗、恩比德等人豪組史上最強先發陣容。（圖／美聯社／達志影像）

費城76人休賽季不僅找來布朗（Jaylen Brown），還成功吸引「詹皇」詹姆斯（LeBron James）2年底薪加盟，豪組超強先發組合，前金州勇士球星、現效力休士頓火箭的KD杜蘭特（Kevin Durant）就直言，勇士2015-16年靠柯瑞（Stpehen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）等黃金陣容，單季拿下73勝9敗、打破NBA單一球隊單季最多勝紀錄，結果總冠軍賽3勝1敗領先下，遭到騎士反撲最終吞敗。意外吞敗的勇士，該年夏天無預警補進超級球星KD杜蘭特，組成震驚聯盟的史上最強「四巨頭」，他們最終於例行賽打出67勝15敗，季後賽16勝1敗、接近無敵的戰績奪冠。後續許多人將KD加入後首年的勇士，稱作是史上最強球隊，但KD本人認為，今年豪組超級陣容的76人，就「紙面實力」上遠勝當年的勇士，KD更形容，76人可是擁有多達4位場均可以攻下25分的球員。「當年的勇士差太遠了。」KD隨後補充道，KD直言，他完全不理解當年的勇士，就球員陣容上如何跟新球季的76人相比。值得注意的是，勇士2017-18年球季有柯瑞、KD、湯普森與格林4人入選全明星賽，新球季的七六人如果也達標，將成為相隔7季後，再度有單一球隊4位球員入選的超級強權。