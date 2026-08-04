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好市多新莊店今（4）日上午發生驚險事件，一名20歲男子持刀攀上賣場屋頂，警方、消防人員獲報後趕赴現場，並通知家屬到場協助勸說，男子最終卸下心防，自行離開屋頂，由救護車送醫。好市多事後證實，男子為賣場員工，因情緒不穩攀爬至賣場頂層，目前公司持續關心員工狀況。今（4）日上午11時許，新莊好市多一名20歲男子持刀攀爬至賣場屋頂，現場一度氣氛緊張。警方表示，男子情緒相當激動，勸說過程中還拿出隨身攜帶的刀械，警消人員持續安撫其情緒，並通知家屬趕赴現場協助勸說。經警方與家屬耐心溝通後，男子最終自行離開屋頂，事件順利落幕。警方指出，此次事件未造成人員傷亡，也未影響賣場內顧客安全。男子隨後由救護車送醫，並由救護人員依相關程序強制就醫。好市多也隨即發布聲明，證實男子為賣場員工，因情緒不穩，自行攀爬至賣場頂層。「基於安全考量，賣場立即通報警方並全力配合處理，同時安撫員工情緒，後續陪同就醫並協助聯繫家屬，目前持續關心員工狀況。好市多將持續提供必要協助，並配合相關程序釐清及妥善處理後續事宜。」好市多強調「公司一向重視員工權益、身心健康及工作安全，對於員工反映的意見及相關事項，均秉持審慎態度，依相關法令及公司程序妥善處理，並持續提供必要的支持與協助。」