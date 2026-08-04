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美股前一交易日四大指數全面收紅，原本帶動市場信心，不過台股今天仍受到外資賣壓影響，以43092.49點開出、下跌293.92點，盤中最低來到42895.81點，隨後跌幅逐步收斂，最高一度回升至43912.77點，終場收在43360.66點，顯示多空持續拉鋸。
台積電跌逾2% 廣達逆勢收紅
權值股表現分歧，台積電（2330）終場下跌50元至2320元，跌幅2.11%，成為壓抑大盤主因；鴻海（2317）跌3元收250元，聯發科（2454）跌45元收3865元；廣達（2382）逆勢上漲4元至300.5元；長榮（2603）則跌1.5元收206元。
PCB、IC設計續強 資金輪動中小型股
盤面資金持續流向個股，漲幅前五名依序為尖點（8021）、台勝科（3532）、揚博（2493）、福懋科（8131）及台玻（1802），其中前四檔皆攻上漲停，台玻也勁揚9.99%。
外資空單續創高 10日線成短線關鍵
法人指出，台股歷經日前強彈後，短線逐漸逼近上方套牢區，市場追價意願轉趨保守。外資今天現貨轉為賣超，期貨淨空單續創新高，顯示籌碼面仍偏空；不過PCB、IC設計、矽光子及先進封裝等族群仍獲資金青睞，盤面維持族群輪動格局。
從技術面觀察，台股今天回測10日線後跌幅收斂，後續須留意10日線能否守穩，以及成交量是否持續放大。若外資賣壓減輕、期貨空單開始回補，將有助指數延續反彈走勢；反之，若權值股持續承壓，大盤短線仍可能維持高檔震盪整理。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。