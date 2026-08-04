台股今（4）日在權值股走弱下開低震盪，儘管盤中跌幅一度逼近300點，但低接買盤進場承接，終場跌勢明顯收斂。加權指數終場下跌25.75點，收在43360.66點，跌幅0.06%，成交值10362.81億元。權值股表現分歧，台積電（2330）終場下跌50元至2320元，跌幅2.11%，成為壓抑大盤主因。

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開低後跌幅收斂　終場小跌25點

美股前一交易日四大指數全面收紅，原本帶動市場信心，不過台股今天仍受到外資賣壓影響，以43092.49點開出、下跌293.92點，盤中最低來到42895.81點，隨後跌幅逐步收斂，最高一度回升至43912.77點，終場收在43360.66點，顯示多空持續拉鋸。

台積電跌逾2%　廣達逆勢收紅

權值股表現分歧，台積電（2330）終場下跌50元至2320元，跌幅2.11%，成為壓抑大盤主因；鴻海（2317）跌3元收250元，聯發科（2454）跌45元收3865元；廣達（2382）逆勢上漲4元至300.5元；長榮（2603）則跌1.5元收206元。

PCB、IC設計續強　資金輪動中小型股

盤面資金持續流向個股，漲幅前五名依序為尖點（8021）、台勝科（3532）、揚博（2493）、福懋科（8131）及台玻（1802），其中前四檔皆攻上漲停，台玻也勁揚9.99%。

外資空單續創高　10日線成短線關鍵

法人指出，台股歷經日前強彈後，短線逐漸逼近上方套牢區，市場追價意願轉趨保守。外資今天現貨轉為賣超，期貨淨空單續創新高，顯示籌碼面仍偏空；不過PCB、IC設計、矽光子及先進封裝等族群仍獲資金青睞，盤面維持族群輪動格局。

從技術面觀察，台股今天回測10日線後跌幅收斂，後續須留意10日線能否守穩，以及成交量是否持續放大。若外資賣壓減輕、期貨空單開始回補，將有助指數延續反彈走勢；反之，若權值股持續承壓，大盤短線仍可能維持高檔震盪整理。

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吳紹瑜編輯記者

《今日新聞》新聞一部財經生活中心主任，曾任《蘋果日報》、《TVBS新聞網》政治線記者，也長期關注教文、衛福等部會政策。期許新聞媒體不只是傳遞訊息的媒介，更是時代的記錄者、公共利益的守護者，我相信新聞的力量...