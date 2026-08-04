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衛生局長坦言：行政調查深度不如司法

陸製設備是否肇禍？將邀專家進廠釐清

傳聞中聯油脂早就發現黃豆原料有異狀，又為了降低成本改用中國大陸製程設備，才釀成致癌油風暴。《鏡週刊》今（4）日報導檢方掌握相關調查方向，台中市衛生局長曾梓展坦言，行政調查不具強制力，如果沒有檢方積極介入，很多真相恐怕難以釐清；至於更換陸製設備，是否為中聯產品無法達到歐盟標準的主因，他表示須邀集專家進一步調查釐清。《鏡週刊》報導指出，檢方追查發現，中聯油脂早在今年4月便有員工察覺「豆子爛爛的」、原料油「調起來黏糊糊的」。台灣苯駢芘標準比照歐盟，必須低於2ppb，但去年中聯為降低營運成本，改採中國大陸進口製程設備；但中國並未訂定苯駢芘限量標準，若要煉製符合台灣及歐盟標準的油品，必須重新調整設備，生產時間與成本都將增加。由於該報導內容直指中聯高層涉及人為決策，與衛福部日前公布調查結果認定「業者未落實食品安全管理及風險控管機制」有所不同，引發外界關注。曾梓展今天列席台中市議會時表示，尚未閱讀相關報導，但坦承行政調查與司法調查本質不同，主管機關沒有搜索、扣押等強制公權力，因此調查深度確實有所限制，「如果不是檢方積極介入，很多真相都可能被掩蓋」，行政與司法調查結果出現落差，也是可以理解的。談到黃豆原料是否早有問題，曾梓展透露，事件爆發後衛生局進廠稽查時，「整個廠區已經看不到任何黃豆」，更遑論取得相關製程或熱損率等資料。當時主管機關欲抽驗原料與油品，業者表示大部分產品早已出貨，只提供留樣供檢驗，而送驗結果均符合規定。他坦言，如果業者刻意挑選樣本送驗，主管機關其實很難察覺。至於外界質疑，中聯將歐美規格設備改為中國大陸製程設備，可能導致無法精準控制苯駢芘含量，曾梓展表示，檢調可透過司法程序要求業者提供完整資料、一路向上追查，但衛生局僅能做行政調查，因為事件發生之初便將此案移送檢調。至於問題是否真與設備有關，涉及油脂製程及設備專業，衛生局無法逕自認定，後續將邀集相關專家、學者進廠協助調查，釐清真正原因。