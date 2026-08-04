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質疑被青鳥追殺 蘇一峰：當天是休假狀態

綠營曾要求調查蘇一峰 楊植斗力挺他：呼籲外界聲援





國民黨台北市議員楊植斗等人7月底在凱道發起154小時絕食抗議、為725食安集會暖身，絕食期間，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰路過現場，便替絕食者量測血壓、血糖，未料卻遭民眾檢舉涉嫌「未經事先報准執行醫療業務」，要求台北市衛生局開罰。對此，蘇一峰今（4）日怒轟，當天已向醫院請假，是以一般民眾身分到場，量血壓、血糖屬一般健康檢測，且現場有人出現頭暈、冒冷汗等不適，若因此受罰，恐讓下班的醫療人員未來不敢在路邊協助救人。針對被檢舉，蘇一峰今發文指出，「青鳥追殺又又又來了」，他並質疑，賴總統可以到處以「賴醫師」身分關心民眾，他只是路過絕食現場，幫忙量血壓、血糖卻要被罰，並公開向衛生局提出回覆說明。蘇一峰指出，當天已向台北市立聯合醫院請假，並非執行醫療職務，而是以一般民眾身分前往絕食現場，見4位絕食者身體虛弱、頭暈冒冷汗，才協助量血壓與血糖。蘇一峰強調，量血壓、量血糖屬一般民眾可執行的簡易檢測，法律也未將其列為專屬醫療行為，當天亦未穿著醫師服。加上絕食者後續確有血糖過低送醫情形，面對需要緊急救助的狀況，即使一般路人也會伸出援手，若因此受罰，恐讓下班後的醫療人員未來不敢在路邊救人。楊植斗則發文力挺蘇一峰，他表示蘇醫師長期針對時政發聲，這次毒油事件也從醫師專業角度提醒民眾毒油危害。量血壓、測血糖本就是許多民眾日常可自行進行的簡單檢測，現場也沒有其他醫療行為。他更指出，過去曾有綠營人士要求調查蘇一峰，如今再次遭檢舉，呼籲外界聲援蘇醫師，也希望衛生局秉公處理，別讓提供緊急協助、量血壓、血糖的蘇醫師蒙受委屈。