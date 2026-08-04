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全球新冠陽性率上升 中、美、英疫情升溫

新冠疫苗擴大接種延長至9月 疾管署籲：有需求盡快施打

國內新冠疫情持續上升且處流行期，疾管署今（4）日表示，根據監測資料顯示，第30週(7/26-8/1)新冠門急診就診計1萬8990人次，較上週（7/19-7/25）上升74.8%。另外，新冠重症單週病例也創下今年新高。疾管署副署長林明誠今日表示，國內新冠疫情持續上升且處流行期，籲請民眾不可掉以輕心。根據疾管署監測資料顯示，國內新冠肺炎疫情上升，第30週（7/26-8/1）新冠門急診就診計1萬8990人次，較上週（7/19-7/25）上升74.8%。另外，上週（7/28-8/3）新增62例本土重症病例及3例本土死亡病例。去(2025)年10月起累計265例新冠併發重症本土病例，其中28例死亡，重症病例以65歲以上長者(占74.0%)及具慢性病史者(占85.3%)為多，89.1%未接種本季新冠疫苗。疾管署主任郭宏偉提到，近4週本土病例變異株以PQ.16.1.1為主。全球陽性率呈上升趨勢，美、歐洲區自低點略升，東南亞、西太平洋區處高原期。中國、美國及英國疫情持續上升；香港、日本及泰國疫情單週下降；近期全球流行變異株以NB.1.8.1、XFG及JN.1為主。疾管署指出，截至今年8月2日，本季新冠疫苗接種累計約177.2萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑21.12%、第2劑0.78%。國內新冠疫苗庫存尚約16.5萬劑，已於今年7月30日撥配8萬550劑予各縣市提供民眾接種，預計8月6日依各縣市需求再配送約4.5萬劑。提醒有接種需求民眾，擴大接種措施延長至今年9月28日止，請把握擴大接種期間前往接種。疾管署提醒，民眾如出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等新冠相關症狀，可先使用家用快篩試劑自我篩檢，並儘快就醫，或直接至診所就醫，由醫師使用醫用快篩篩檢；若在假日，也可至週日及國定假日輕急症中心(UCC)就醫，經醫師評估快篩及開立抗病毒藥物。疾管署提醒，暑假出遊機會頻繁，增加病毒傳播風險，呼籲民眾不可輕忽，務必落實勤洗手、戴口罩、打疫苗等個人防護措施。如需查詢新冠疫苗接種院所、公費口服抗病毒藥劑合約院所及最新防疫政策等相關訊息，可至疾管署全球資訊網「新冠防疫專區」，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。另新冠家用快篩試劑相關資訊可至食藥署「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」查詢，或就近至藥局、超商等販售通路詢問選購。疾管署提醒，平時做好自我防護措施，落實勤洗手；出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮擁擠室內場所時，自主戴口罩；出現發燒或有呼吸道症狀，建議儘量在家休息，避免不必要的外出，外出時記得戴口罩；尚未接種疫苗儘快接種。另具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發重症或死亡風險。