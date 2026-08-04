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◼︎台北市8月5日停水範圍一次看

▲台北市內湖區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市士林區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市信義區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市8月5日停水範圍一次看

▲新北市中和區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市新店區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市8月5日停水範圍一次看

▲桃園市中壢區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市龍潭區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市中壢區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市龜山8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市8月5日停水範圍一次看

▲台中市8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市8月5日停水範圍一次看

▲台南市永康區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市善化區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市8月5日停水範圍一次看

▲高雄市8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市大社區8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣8月5日停水範圍一次看

▲宜蘭縣8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣8月5日停水範圍一次看

▲雲林縣8月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，8月5日（週三）在以及共8縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市8月5日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：8月5日09時至16時(共7小時)📍停水地區內湖區：內湖路2段179巷226至256號及179巷61弄、63弄、65弄、67弄、69弄、71弄、73弄、75弄、77弄、79弄、81弄全巷弄、224弄1至27、10至12號。🕦影響時間：8月5日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：社子街146巷及146巷7弄、150巷2號至8號。🕦影響時間：8月5日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：五常街53巷至民族東路410巷。🕦影響時間：8月5日11時至15時(共4小時)📍停水地區信義區：基隆路1段172巷🕦影響時間：8月5日12時至20時(共8小時)📍停水地區中和區：連城路87號、91號、93號95號、97號、101號、103號、連城路75巷弄(全部用戶)、連城路89巷(全部用戶)、連城路99巷(全部用戶)、連勝街6號、22號及24號、連勝街26巷6號旁工地、景平路547號至565號(單號側)、景平路575號至597號(單號側)、景平路545巷弄(全部用戶)。🕦影響時間：8月5日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：溪尾街(仁華街至仁愛街)單雙號側。🕦影響時間：8月5日10時至14時(共4小時)📍停水地區中和區：立德街單號側19號至23號🕦影響時間：8月5日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：安和路三段2號至44號🕦影響時間：8月5日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷。🕦影響時間：8月5日10時至16時(共6小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區三重區：五谷王南街；含附近巷弄。🕦影響時間：8月5日23時至6日04時(共5小時)停水原因：管網封閉調查作業📍停水地區中壢區：正義里、信義里；中北路二段、中山東路一段、南昌街、吉安街、嘉善街、嘉興二街、嘉興街、大安街、安東街、寶慶街、廈門街、廣州路、成都路、新興北街、新興路、昆明街、東明街、東林二街、漢口街、潮州街、甘肅二街、福州路、蘭州二街、蘭州街、衡陽街、金山一街、金山三街、金山二街、長沙路沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低。🕦影響時間：8月4日22時至5日05時(共7小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區龍潭區：中正里、龍星里、中山里、永興里、九龍里。共5個村里。🕦影響時間：8月4日23時至5日04時(共5小時)停水原因：管網封閉調查作業📍停水地區中壢區：信義里；嘉善街、嘉興二街、嘉興街、寧夏一街、寧夏二街、廣州路、徐州街、杭州路、環中東路二段、甘肅一街、甘肅三街、甘肅二街、福州路、蘇州一街、蘇州二街。🕦影響時間：8月5日09時至16時(共7小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區龜山區：文化七路181巷、文化七路181巷17弄、文化七路181巷31弄🕦影響時間：8月5日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區中區：三民路二段、光復路、吉祥街、成功路、臺灣大道一段、興中街一帶巷弄。🕦影響時間：8月5日09時至17時(共8小時)停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：大橋一街73巷1號至65號(含弄)、大橋一街73巷40弄。🕦影響時間：8月5日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區善化區：和平路、民權路。🕦影響時間：8月5日08時30分至15時(共6小時半)停水原因：淨水場抽水機吊修📍停水地區龍崎區：南屏公路、烏山頭農路。內門區：中正路、內山公路、南屏公路、南屏路、合森農路、吉民農路、大林產業道路、富興路、旗文路、溝坪路、烏山頭農路、番子路。旗山區：內山公路、富興路、旗文路、溝坪路。龍崎區：南屏公路、烏山頭農路。🕦影響時間：8月5日09時至12時(共3小時)停水原因：義大北池水表故障維修。📍停水地區仁武區：學府路、義大二路、義大十三街。大樹區：三和路、學城路一段、學府路、義大七街、義大五街、義大八街、義大六街、義大十一街、義大十三街。大社區：學府路。🕦影響時間：8月5日09時至16時(共7小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區大社區：安康街。🕦影響時間：8月5日13時至17時(共4小時)停水原因：道路埋管-新舊管聯絡。📍停水地區宜蘭市：林森路。🕦影響時間：8月5日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區古坑鄉：中正路、中興一路、中興三路、中興二路、中華路、新生路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。